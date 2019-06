Libelle Legt Uit: is spray tan schadelijk voor je gezondheid?

Veel mensen hebben nog altijd graag een mooi bruin kleurtje. Wel is er inmiddels al bewezen dat veel zon schadelijk kan zijn voor je huid. Ook de zonnebank zou schadelijke gevolgen hebben. De UV-straling die het licht van de zon en zonnebank bevat kan onder meer huidkanker veroorzaken.

Om deze reden lijkt de spray tan een goed alternatief.

Verschillende salons raden spray tans aan als een betere en effectieve manier om alsnog een bruine huid te krijgen. De bedoeling hiervan is dat het een net zo mooi en egaal resultaat geeft als wanneer je onder de zonnebank gaat, alleen dan zonder de risico’s van UV-straling. Maar werkt het nou echt zo simpel of zitten er ook nadelen aan een spray tan? Wij zochten het uit.

Stof inademen

De stof die voor de bruine kleur zorgt heet dihydroxyaceton (DHA). DHA is te vinden in suikerbieten of suikerriet en kan ervoor zorgen dat de dode cellen van de bovenste laag van de huid bruin verkleuren. De DHA, wat dus een suiker is, veroorzaakt een reactie door zuren die in de huidlaag zitten, waardoor deze bruin wordt. Deze reactie is niet schadelijk voor je huid.

Toch is er meer. Als je wel eens een spray tan hebt gedaan of zelf met een spuitbus in de weer bent geweest, weet je dat er veel nevel bij komt kijken. Het probleem bij een spray tan is dat je deze nevel snel inademt, in tegenstelling tot het smeren van een crème. De DHA komt dan in het bloed terecht, wat schadelijke gevolgen zou kunnen hebben. Longen zijn gevoelige organen en zelfs als een stof niet direct giftig is, kan het op langere termijn tot problemen leiden. Om deze redenen zijn spray tans in Amerika nog niet officieel goedgekeurd. DHA is ruim dertig jaar geleden wel goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration), maar de stof zat toen alleen in crèmes – want er was nog geen sprake van sprays.

Meer onderzoek

De FDA verklaart dat zij op basis van wat er bekend is over DHA, niet uit kunnen sluiten dat het inademen van deeltjes op den duur voor problemen zou kunnen zorgen aan bijvoorbeeld de longen. Er moet in ieder geval nog meer onderzoek gedaan worden om zeker te kunnen zeggen dat spray tanning veilig is.

Moet je nu bang zijn? Nee. Bij testen met bacteriën was te zien dat DHA in staat was het DNA te beschadigen. Dit klinkt misschien ‘eng’, maar is niets om je zorgen over te maken volgens de Europese commissie. Europese deskundigen die de veiligheid van DHA hebben onderzocht, zeggen dat dit effect niet toeslaat bij menselijk DNA. Er is dus geen reden om er vanuit te gaan dat DHA-deeltjes bij het inademen kankerverwekkend kunnen zijn. Zij stellen dan ook in hun rapport dat er geen bewijs is dat DHA bij de mens tot problemen kan leiden en dat gebruik van DHA veilig is.

De conclusie is dus dat het niet erg is als je af en toe gaat voor een spray tan, maar ga niet te vaak, want er is nog weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen op de lange termijn.

Dr. Jetske Ultee (Onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie), geeft nog een aantal tips voor als je besluit een spray tan te nemen:

Probeer inhalatie en contact met mond en ogen te vermijden. Mensen die de behandelingen uitvoeren moeten hun luchtwegen beschermen met een mondkapje en hun ogen met een bril.

Personen met astma of een huidaandoening moeten dit vooraf overleggen met hun dokter.

Hou de mond en ogen goed gesloten tijdens de behandeling en smeer lippenbalsem of vaseline op de lippen.

Ga niet naar een spray tan-cabine als je zwanger bent of borstvoeding geeft.

Wekelijks gebruik is niet aan te raden, zolang niet bekend is wat de langetermijngevolgen zijn. Gebruik van een crème is sowieso een veiliger alternatief dan een spray.

Zelfbruinende middelen beschermen niet tegen de zon. In de eerste 24 uur na aanbrengen is zonlicht zelfs af te raden in verband met radicaalvorming. Combineer zelfbruiner met een goede crème met antioxidanten en een factor.

Gebruik geen spray tan bij kinderen. Kinderen zijn een stuk gevoeliger voor toxische stoffen.

Bron: dr-jetskeultee.nl. Beeld: iStock