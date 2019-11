Libelle Legt Uit: wat is een jaderoller en wat doet het voor je huid?

Je hebt er vast al eens eerder over gehoord: de jaderoller. Maar wat doet deze kleine gezichtsmassageroller nou precies voor wonderen voor je huid? We leggen het je graag uit.

Beschermende eigenschappen

De jaderoller is absoluut geen fenomeen van de laatste jaren: in China zweren ze er al sinds de 7e eeuw bij. De rollers zijn gemaakt van – je raadt het al – de groene jadesteen. Die steen zou helende en beschermende eigenschappen hebben, evenals een ontgiftend effect. Daarbij wordt geloofd dat jade negatieve energie onttrekt en je levensenergie balanceert.

Dag rimpels en wallen

Eigenlijk lijkt de jaderoller op een kleine verfroller. Het rollertje zorgt voor een betere doorbloeding van je huid en vermindert zwellingen en ontstekingen. Daarnaast is de roller goed voor je lymfestelsel en laat-ie huidproducten dieper in je poriën doordringen. Je kunt de jaderoller dus heel goed gebruiken om je dagcrème, huidolie of serum in te wrijven. Ideaal voor als je een wat ‘doffe’ huid of wallen hebt.

Kleine tip: hij doet z’n werk het beste als-ie koud is. Je kunt je rollende vriend dan ook het beste in de koelkast bewaren.

Libelle’s Daphne besloot zelf een week te rollen om te kijken of het echt de resultaten geeft die beloofd worden:

Zelf een jaderoller uitproberen?

Bron: Treatwell, Libelle.be. Beeld: iStock