Libelle Legt Uit: moet je een spijkerbroek wel of juist niet te klein kopen?

Blousjes, shirts en rokken zijn allemaal leuk om te shoppen, maar spijkerbroeken kopen is voor veel vrouwen niet hun favoriete bezigheid. Want: wat is nou de beste maat?

We hebben allemaal weleens in een pashokje staan springen om onszelf in die ene leuke broek te wurmen. Elke keer wanneer we op zoek gaan naar een nieuwe broek vragen we ons weer af: moet je een spijkerbroek nou wat krap kopen of juist niet?

Stretch

Een spijkerbroek kun je inderdaad het beste wat te krap kopen om te voorkomen dat de broek na een paar uur dragen te los zit. Een broek van 100% spijkerstof loopt tot een halve maat uit op de plekken waar de broek strak zit. Koop je een spijkerbroek met stretch? Dan kan dat zelfs 1,5 maat zijn, afhankelijk van hoe strak de broek zit. Een beetje wurmen in de paskamer is dus zo gek nog niet.

Bron: Purewow.com, Grazia.nl. Beeld: iStock