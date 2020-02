Libelle Legt Uit: is zeep of douchegel beter voor je huid?

Als het gaat om douchen heb je vaak 2 kampen: mensen die douchegel gebruiken en mensen die juist zweren bij zeep. Ieder z’n ding natuurlijk. Maar is het één eigenlijk beter voor je huid dan het ander?

Wij leggen het je hieronder uit.

Voor- en nadelen douchegel

De meeste douchegels bestaan voor het grootste gedeelte uit water en conserveermiddelen om schimmels tegen te gaan. Douchegels zijn een stuk makkelijker in gebruik dan zeep, maar zorgen wel eerder voor een droge huid. Veel gels bevatten namelijk agressieve en synthetische stoffen als sodium laureth of lauryl sulphate (SLS of SLES) die de zuurgraad van de huid kunnen aantasten en voor uitdroging en gevoeligheid zorgen.

Voor- en nadelen zeep

In tegenstelling tot een douchegel, bevat zeep nauwelijks water. Zeep bestaat uit vet en loog en is van nature alkalisch en daardoor antibacterieel. Helaas bevatten de meeste zeepsoorten die in de winkel liggen bestanddelen als palmolie en rundvet. Ook worden er vaak nog geur- en kleurstoffen aan toegevoegd om ze onder andere lekkerder te laten ruiken. Gewone zeep is dan ook niet per se beter voor je huid dan een douchegel, maar een volledig natuurlijke zeep wél. Belangrijk is wel dat je het stuk zeep in een bakje legt waar het goed kan drogen, zodat bacteriën geen kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Goedkoper

Naast dat zeep beter voor je huid is, is ook nog eens milieuvriendelijker. De verpakking ervan is in de meeste gevallen te recyclen en daarnaast is zeep goedkoper dan douchegel. Tot slot is het ook nog eens langer houdbaar, waardoor je er langer mee doet dan met een douchegel.

Op zoek naar een lekker zeepje? Hier een paar lekkere tips:

Bron: Max Vandaag. Beeld: iStock