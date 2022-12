Libelle.nl’s grote waterproof mascaratest: welke mascara kan het beste tegen een bui?

è

Eva Breda is journalist bij Libelle.nl. Ze testte de Hema High Definition Waterproof mascara, die € 7 kost.

Makkelijk in gebruik?

Het smalle siliconen borsteltje brengt de mascara gemakkelijk aan. Je kunt lekker precies te werk gaan. Ik doe vaak alleen mascara op mijn buitenste wimpers en het lukt me goed om de wimpers aan de binnenkant van mijn oog mascaravrij te laten. Ook spreidt het borsteltje je wimpers mooi. Het zorgt ervoor dat je mooie, dunne, waaierachtige wimpers krijgt in plaats van klonterige spinnenpoten. Ze ogen alleen niet per se langer.

Hoeveel lagen heb je nodig voor goed resultaat?

Ik draag nooit veel mascara, dus één laag is voor mij voldoende. Maar als je deze mascara echt goed wil zien, heb je toch al gauw twee lagen nodig. Dat is wel een minpuntje.

Testomgeving?

Ik heb gehuild in de bioscoop om vervolgens een half uur door de stromende regen naar huis te lopen. Ik was bang dat ik met enorme panda-ogen over straat liep, maar nee: ik had zowaar sjans bij het stoplicht! Toen ik even later een selfie maakte om te checken of ik er nog wel een beetje flatteus bij liep, bleek dat er niets was uitgelopen. Een waar godswonder. Wel veegde ik bij thuiskomst als extra test even over mijn natte wimpers. Toen gaf de mascara wel af onder mijn ogen én kreeg ik die vlekken niet weg zonder make-upremover. Maar ach: alleen maar extra bewijs dat deze mascara echt goed blijft zitten.

Opbouwende kritiek?

De mascara mag wat dikker zijn zodat je iets meer op je wimpers krijgt met één laag en dat je wimpers ook echt iets langer worden door de mascara. Daarbij is hij best moeilijk te verwijderen, ook met make-upremover. Op een slechte dag trek je er zo een aantal wimpers uit. Misschien is hij iets té sterk?

Eindoordeel:

8

Lotte van Diepen is junior video editor bij Libelle TV. Ze testte de Lash Paradise Waterproof van L’Oréal Paris, à € 17,99.

Makkelijk in gebruik?

Brengt lekker makkelijk aan. Niet te vloeibaar, niet te stug. Ook heeft het borsteltje een goed formaat, niet te klein, dun of in een rare boog. Gewoon lekker fors.

Hoeveel lagen heb je nodig voor goed resultaat?

Ik ben na één goede laag al best tevreden. Mijn wimpers zijn goed zwart en krullen mooi omhoog. De liefhebber van extra lange wimpers kan nog een tweede laag aanbrengen.

Testomgeving?

Bij gebrek aan een flinke plensbui, ben ik voor de plantenspuit gegaan en heb een buitje nagebootst. De mascara zit nog prima op z’n plek en is hartstikke waterproof. Hij geeft niet af op mijn oogleden, ook niet bij het afdrogen van mijn gezicht. Mijn wimpers lijken iets meer aan elkaar geplakt, maar ik ben heel tevreden.

Opbouwende kritiek?

Aan de uiteinden van mijn wimpers zit hier en daar een klein klontje.

Eindoordeel:

8

Nina is coördinator bij Libelle.nl. Ze testte de Maybelline Lash Sensational Sky High waterproof mascara, à € 18,49 (nu met fikse korting!).

Makkelijk in gebruik?

Het is een fijne, flexibele borstel met een puntvormig einde, waardoor je wimpers tijdens het opbrengen mooi gescheiden worden en het borsteltje geen klontjes achterlaat.

Hoeveel lagen heb je nodig voor goed resultaat?

Ik ben blonder dan blond, dus mijn wimpers zijn zonder mascara onzichtbaar. Daarom doe ik normaal gesproken aan mascara cocktailing (het mixen van verschillende mascara’s). Maar bij deze mascara zijn twee lagen eigenlijk voldoende. Daarnaast krullen mijn wimpers goed omhoog - met een klein beetje hulp van mijn wimperkrultang - en zie ik geen klontjes.

Testomgeving?

Miezerige motregen. Zo’n bui waarover Buienradar je niet vertelt, maar waarvan je vervolgens wel zeiknat wordt. Maar wanneer ik bij mijn lunchafspraak aankom, zit eigenlijk alles nog precies zoals het zat toen ik mijn huis verliet. Perfect! ’s Avonds onderwerp ik de mascara aan de ultieme test en stap ermee onder de douche. Resultaat: wimpers plakken nu wel, maar de mascara zit niet op mijn huid of oogleden. Score!

Opbouwende kritiek?

Ik ben eigenlijk stiekem heel erg enthousiast.

Eindoordeel:

9

Bettina is online eindredacteur bij Libelle.nl. Ze testte de L’Oréal Volume Million Lashes Balm Noir, à € 18,99 (nu met fikse korting!).

Makkelijk in gebruik?

Ja, deze heeft gelukkig niet zo’n enorme borstel als de andere Million Lashes-mascara’s. Daardoor kleur ik minder buiten de lijntjes bij het opbrengen.

Hoeveel lagen heb je nodig voor goed resultaat?

Met twee à drie laagjes had ik een prima resultaat. Helaas bleef de mascara gedurende de dag niet lekker zitten. Door mijn hangende oogleden brokkelde de mascara af en waren mijn wapperwimpers aan het eind van de dag verdwenen.

Testomgeving?

Ik heb gelukkig geen bui gezien, en met mascara onder de douche leek me gek. Het moment kwam toen door familie-omstandigheden de tranen over mijn wangen liepen. Daar kon de mascara prima tegen.

Opbouwende kritiek?

Ik zoek naar mascara die de hele dag goed blijft zitten en geen donkere vlekken geeft boven mijn ogen, op mijn (hangende) oogleden.

Eindoordeel:

Zou een 8 zijn als-ie beter bleef zitten.

Tara is redacteur bij Libelle.nl. Ze testte de Dashl FabuLash Mascara van Dashl Beauty, à € 20.

Makkelijk in gebruik?

Heel makkelijk en fijn in gebruik. Het formaat van het borsteltje is precies goed.

Hoeveel lagen heb je nodig voor goed resultaat?

Toen ik de mascara opdeed was ik niet gelijk onder de indruk van het resultaat. Ik heb weleens mascara’s gehad die meer dat wow-effect gaven. Pas na een tweede laagje was ik tevreden.

Testomgeving?

Ik ben voor een wandeling door de regen gegaan. Bij thuiskomst was ik niet teleurgesteld! Toen ik met een kritische blik in de spiegel keek, zag ik slechts een paar minuscule zwarte spikkeltjes onder mijn ogen. Ik was zeker geen panda geworden. Wat mij betreft is deze mascara dus zeker goed uit de test gekomen.

Opbouwende kritiek?

Het is een fijne mascara als je voor een subtiele make-uplook gaat, maar van mij mag-ie wat meer volume geven.

Eindoordeel:

7,5

Tosca is beeldredacteur bij Libelle.nl. Ze testte de Skinny mascara waterproof ‘Lash Define’ van het Kruidvat, à € 3,79.

Makkelijk in gebruik?

Op zich wel. In eerste instantie verwachtte ik vrij weinig van deze ’skinny mascara’. Hij heeft een superdun borsteltje, dus ik dacht: daar zie je niks van. Maar het was eigenlijk best fijn, zo’n dun borsteltje, je kunt wat makkelijker bij de wimpers die anders nog weleens overgeslagen worden.

Hoeveel lagen heb je nodig voor een goed resultaat?

Dat viel dus wel tegen. Er zit niet veel mascara aan het borsteltje. Dus ik moest wel echt een aantal keer over mijn wimpers voordat ik resultaat zag. Het borsteltje zorgt wel voor een mooie, natuurlijke look. Je zult niet snel spinnenwebwimpers krijgen met deze mascara. Maar wil je een keertje uitpakken voor een feestje, dan ben je met deze mascara wel even bezig. En ik betwijfel of je dan überhaupt wel het gewenste resultaat krijgt. Maar voor een casual work day, helemaal prima! Wel even je wimpers krullen van tevoren, voor een mooier effect.

Testomgeving?

De mascara bleef heel goed zitten tijdens een regenbui. Ik heb zelfs, geheel tegen mijn natuur in, omhoog gekeken in de regen. En hij gaf niet af, niks aan het handje.

Puntje opbouwende kritiek:

Door de skinny borstel kun je makkelijker bij de kleinere wimpers, maar echt een wow-effect was er niet. Daarnaast geeft hij niet echt volume en oogt de mascara een beetje droog. Ik vraag me af hoe lang je ermee kunt doen. Ik heb niet het idee dat dit een mascara is waar je maanden mee doet.

Eindoordeel:

Ik geef deze mascara een 6,8. De verpakking ziet er leuk en vrolijk uit, hij is klein en dus makkelijk mee te nemen en voor een daily look is het een prima mascara.

Tara is social media redacteur bij Libelle.nl. Ze testte de Lancôme Lash Idôle Waterproof Mascara, die bij Douglas € 26,40 kost.

Makkelijk in gebruik?

Het borsteltje ziet er veelbelovend uit. Met zo’n indrukwekkende curve, weet je wel, voor ‘extra krul’. Ik hartje Lancôme, maar ik moet toch melden dat het smeercomfort matig was. De mascara voelde wat stroperig en droog aan, en liet zich maar lastig over de wimpers smeren.

Hoeveel lagen heb je nodig voor goed resultaat?

Ik ben niet zo van de spinnenpoten, da’s wat mij betreft mascara gone wrong, ik hou het dus doorgaans bij één à twee laagjes. Op zich is deze mascara prima dekkend en was meer zeker niet nodig.

Testomgeving?

Ik heb deze mascara getest op twee locaties. Tijdens de bruiloft van mijn beste vriendin, met wat onvermijdelijke tranendalen. Bonuspuntje voor Lancôme, want de hele rit (en die was best lang) bleef de mascara stug op z’n plaats. Geen panda-ogen, niks. Toen dacht ik: wat zou er gebeuren als ik een plens water in m’n gezicht gooi? Zo gedacht, zo gedaan. Dat trok de Lash Idôle iets minder en resulteerde in wat spinnenpoten. Maar uitlopen, dat niet.

Puntje opbouwende kritiek?

Het smeercomfort mag beter, en deze mascara is zó waterproof dat je ’m er met een face wash nauwelijks afgeboend krijgt. Een speciale waterproofmascararemover is dus handig om in je badkamerkast klaar te zetten.

Eindoordeel:

7

Barbara is adjunct hoofdredacteur Libelle digitaal. Ze testte de Maxx drama - volume & length van het Kruidvat, à € 3,99.

Makkelijk in gebruik?

Prima.

Hoeveel lagen heb je nodig voor goed resultaat?

Oneindig veel, want het resultaat blijft minimaal.

Testomgeving?

Ik heb ermee gefietst door de regen en had de mascara op tijdens een sportsessie, maar er was aan het eind van de dag niets meer van te zien. Geen vlekken, maar ook geen mascara.

Opbouwende kritiek?

Het borsteltje is wel goed.

Eindoordeel:

4

Rowan is coördinator bij Libelle TV. Ze testte de Extra Volume Mascara Waterproof van Hema, à € 5,75.

Makkelijk in gebruik?

De mascara is door het lichtgebogen borsteltje makkelijk in gebruik. Fun fact: ik deed dit vroeger zelf met mijn borsteltjes, op advies van een bekende visagist.

Hoeveel lagen heb je nodig voor goed resultaat?

Ik heb zo’n drie lagen aangebracht en was toen redelijk tevreden.

Testomgeving?

Het hoort natuurlijk helemaal niet, maar ik heb die avond mijn mascara niet verwijderd met oogmake-upremover. Alleen kort mijn gezicht gewassen. De mascara ging nergens heen! Ook de volgende dag zat het nog op z’n plek. Aan het einde van de dag vond ik de mascara wat korrelig worden. Ik heb gevoelige ogen en had daar dus last van.

Opbouwende kritiek:

Hema belooft het volgende over de mascara:

De false lash waterproof mascara met aloë vera extract heeft een romige textuur die de wimpers omhult en een uitgesproken volume-effect geeft aan de wimpers. De vezelborstel heeft medium borstelharen en een conische vorm, een vorm die taps toeloopt. Door deze vorm wordt elke wimperhaar bedekt met een laagje mascara en geeft ze volume voor een stralende blik.

De mascara brengt fijn aan, maar geeft niet het wow-effect waarop ik hoopte. Je kunt zien dat ik mascara draag en ja, er is enigszins sprake van volume. Maar ik had er door de lovende omschrijving op de website van Hema (‘een uitgesproken volume-effect’ en: ‘een stralende blik’) meer van verwacht.

Eindoordeel:

7