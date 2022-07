Libelle’s chef mode Françoise: “Mijn silhouet werd er niet beter van. Toch ben ik nu overstag”

Zelf geef ik er de voorkeur aan om mijn beha onder mijn kleding te dragen. Heel ouderwets, ik weet het. Op Instagram komen namelijk heel vaak foto’s van dames in fashionable bralettes voorbij. Bra-le-wat?

Catwalk

De bralette is een soort beha zonder beugel en wordt gedragen als een topje. Ondanks dat de bralette al een tijd op de lingerieafdeling te koop is, is het nu een hot item. Dat meerdere modeontwerpers de behatop op de catwalk lieten zien, zal hier zeker mee te maken hebben.

Overstag

Michael Kors combineerde de top bijvoorbeeld met een colbert en een bijpassende rok, wat zelfs ik heel chique vond. Nu staat die ranke, jonge modelletjes natuurlijk alles, maar kan een bralette ook met cupmaat 85C? Mwah, zeg ik uit ervaring. Ook hier hebben de modeontwerpers aan gedacht, want de bralette over een T-shirt of blouse dragen mag ook. Mijn silhouet werd er niet beter van. Toch ben ik nu overstag, maar dat komt door de absurd hoge temperatuur van dit moment. Thuiswerken in bralette achter de laptop is heerlijk. Zolang niemand me ziet. Zeker niet op Instagram.