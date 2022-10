Libelle’s modechef Françoise: dit is hét kledingstuk om zowel binnen als buiten de kou te trotseren

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ondanks een definitief prijsplafond voor energiekosten, ga ik fors meer betalen voor gas en licht dan voor de oorlog in Oekraïne. Als alleenstaande moeder van twee puberdochters én notoire koukleum heb ik al verschillende scenario’s bedacht om de kosten te drukken.

In prijs verdubbeld

Slaapzakken maken van elektrische dekens leek me wel wat: lekker warm, gezellig samen ingepakt op de bank. Eén elektrische deken had ik vorig jaar al aangeschaft, maar nu zijn drie dekens wel handig. Hop, weer naar diezelfde website om nog twee exact dezelfde, fijne elektrische dekens te bestellen. Zijn die krengen in een jaar tijd van €39,99 naar €79,99 per stuk gedaan! Zelfde merk, zelfde doos. Belachelijk. Het elektrische slaapzakken-plan ging in de koelkast.

Ouderwets laagjes dragen

Dan maar ouderwets laag-over-laag kleding dragen, maar wel zo dat het op de bank ook nog comfortabel is. Wat je dan het beste kunt dragen? Thermo-ondergoed van merinowol met daarover een isolerende laag, bijvoorbeeld een fleece vest, en dikke skisokken. Echt fashionable is het niet, maar (energie)nood breekt wetten.

Wel warm, niet sexy

Maar dat is nog niet alles. Het meest blij ben ik namelijk met mijn nekwarmer. Echt, de nekwarmer is het meest onderschatte accessoire tegen de kou. Via de hals heeft koude lucht namelijk toegang tot de rest van je lichaam en hierdoor kun je snel afkoelen. Het staat niet heel sexy, maar is wel veel praktischer dan een sjaal. De nekwarmer is multifunctioneel, want je kunt ’m zo transformeren tot muts of hoofdband. Snel halen, want voor je het weet is het een hype (onthou dat je het hier voor het eerst las, hè?) en zijn ze óók onbetaalbaar geworden...

Bart's €29.99 Beeld Bart's

Adidas nekwarmer-zwart-wit €19,99 Beeld Adidas

Fleece nekwarmer Beeld Decathlon, Wedze