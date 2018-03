Libelle Test: déze lippenstift staat iedereen en blijft de hele dag zitten

Je hebt mensen die de deur niet uitgaan zonder mascara en je hebt mensen die geen dag voorbij laten gaan zonder lippenstift te dragen. Maar welke lippenstift is nou het beste?

Wanneer we een lippenstift kiezen, zijn er een paar dingen die we zoeken: natuurlijk de kleur, de structuur én een product dat zo lang mogelijk blijft zitten. Ook wil je niet dat je lippen uitdrogen van het product en moet het makkelijk aan te brengen zijn. Welke lippenstift het beste op deze punten scoort? Wij probeerden er een aantal uit en dit vonden wij de beste:

Deze cijfers zijn natuurlijk niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dit vonden wij van de verschillende lippenstiften:

[1] Maybelline Color Sensational Matte Smoky Rose Lipstick

‘Wat een toffe kleur én wat blijft hij lang zitten. Hij is echt perfect voor elk huidtype; het staat echt iedereen.’

[2] Bourjois Rouge Velvet Lipstick

‘Deze lipstick is erg prettig. Hij brengt gemakkelijk aan, wat ik prettig vind, en droogt snel op. De lipstick blijft ook superlang zitten. Zeker wel een uur of 5, ook met eten en drinken.’

[3] Etos Juicy Gossip Lippenstift

‘De kleur van deze lippenstift vind ik heel erg mooi. Hij is net iets donkerder dan mijn eigen lippen. Hij blijft goed zitten en is ook hydraterend. Je krijgt er geen uitgedroogde lippen van.”

[4] Clinique Pop Lip Shadow Cushion Matte Lip Powder

‘De kleur is een beetje de kleur van je lippen en valt niet te veel op, dat vind ik mooi. Het is een matte lippenstift en geeft eigenlijk niet af. Hierdoor hoef je de Lip Shadow ook niet meerdere keren per dag opnieuw aan te brengen.’

[5] Hema moisturising lipstick

‘Wát een vrolijke lippenstift! Het is een lekkere vette, vochtinbrengende lippenstift. Dit zorgt er alleen wel voor dat-ie iets sneller vervaagd.Hij camoufleert heel goed en smeert lekker uit. Doordat er iets een glans in zit lijken mijn lippen nog iets voller ook.’

[6] Body Shop Lipstick Havana Red Matte

‘Een prima lippenstift. Ik ben fan van de matte look. Bovendien blijft-ie vrij lang zitten; ook een groot pluspunt. De textuur is wel vrij droog. Al meteen na het aanbrengen heb ik de behoefte om er lippenbalsem over aan te brengen.’

[7] Clinique Pop Glaze Sheer Lip Colour+Primer

‘De kleuren zijn zacht, de gloss is lekker voedend (dus je krijgt er geen droge lippen van) en er is ook qua kleur genoeg keuze. Enige nadeel: deze kleur is niet heel aanwezig (en dat is toch wel een beetje het idee van lippenstift).’

Beeld: iStock.