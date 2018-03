Libelle Test: dít is de beste make-upremover

We weten allemaal dat we echt elke avond voor het slapen de make-up van ons gezicht moeten halen, maar toch doen we het niet altijd. Omdat het te veel tijd kost? Wij zochten uit welke make-up remover het beste (en het snelste!) de make-up van je gezicht krijgt.

Je hebt verschillende soorten make-upremovers: lotions met en zonder olie, micellair reinigingswater, crèmes: maar wat is nou echt het fijnste product? Een week lang gebruikten we verschillende merken en dit vonden we de fijnste:

Benieuwd waarom we de removers deze cijfers gaven? Daar hadden we goede redenen voor:

1: LUSH ULTRABLAND

“Mijn eerste indruk als ik dit goedje opsmeer: oei, wat glim ik! Het ruikt wel lekker en niet te overheersend. Het gebruik is makkelijk: insmeren, ook rond de ogen, even laten intrekken en eraf halen met warm water en een washandje.”

2: RITUALS MIRACLE MILD EYE MAKE-UP REMOVER

“Hele fijne niet vette oog make-up remover. Werkt ook perfect voor waterproof make-up! Ik heb er vaak mijn lippenstift mee afgehaald en dat werkt heel goed, vooral omdat het deze remover niet vet is.”

3: BODYSHOP CAMOMILE SILKY CLEANSING EXTRACT

“Wat een goeie reinigingslotion! Heerlijk zacht, fijne geur en mijn make-up is er zó af. Na het verwijderen van mijn make-up blijft er nog een mooi glanzend laagje over dat mijn huid voedt”

4: GARNIER SKINACTIVE MICELLAIR REINIGINGSWATER

“Ik vind vette reinigingsproducten niet fijn en dat is deze reiniger absoluut niet. Het is bijna alsof je je gezicht gewoon met water wast, maar dan verwijdert het ook nog eens je make-up. Lekker verfrissend!”

5: LANCASTER MICELLAR REFRESHING CLEANSING JELLY

“Deze reiniger belooft alle (restanten) make-up te verwijderen en de huid te detoxen. Het resultaat? Een zacht, soepel babyhuidje dat heerlijk schoon aanvoelt. En hij ruikt ook nog eens heerlijk naar orchidee.”

6: CLINIQUE TAKE THE DAY OFF

“Deze reiniger bestaat eigenlijk uit een aantal stappen, maar dit product alleen al zorgt ervoor dat je je make-up er zo af hebt. Het is wat vettiger, maar dat vind ik bij dit product niet storend. Helemaal niet omdat je huid er zó zacht van wordt.”

7: LIDL CIEN EYE MAKE-UP REMOVER

“Van een visagist heb ik een keer de tip gekregen om eerst een paar druppels water op een watje te doen, voordat je er make-up remover op doet. Dat heb ik ook bij deze make-up remover van Lidl gedaan. En ik moet eerlijk toegeven, dat-ie het onwijs goed doet. Het werkt ook goed om je lippenstift eraf te halen.”

8: L’OREAL PARIS ZACHTE WATERPROOF OOG EN LIP REINIGINGSLOTION

“Dit is een waterproof-remover en dit klopt ook zeker. Waar ik normaal sta te boenen als ik eens een waterproof lijntje boven m’n oog heb gezet, ging dit er supersnel af.”

9: SOAP MMD CLEANSER – TAKE THE DAY OFF

“Deze gezichtsreinige smeert makkelijk uit, schuimt niet en prikt niet in de ogen. Ook is het gemakkelijk om af te spoelen. Mijn huid is ongelooflijk zacht en schoon!”

10: LUSH 9 TO 5

“Normaal gesproken gebruik ik de Lush Ultrablend om mijn make-up te verwijderen. Omdat dit product ook van Lush is, verwachtte ik er veel van. Dat viel helaas wat tegen. Het product is heel dun, waardoor het héél makkelijk uit te smeren is en je inderdaad (zoals beloofd op het etiket) snel klaar bent. Toch had ik daardoor juist het idee dat het niks deed.”

11: HEMA EYE MAKE-UP REMOVER

“Een nadeel vind ik dat er ’s avonds met het schoonmaken niks meer afkomt en dat ik ’s ochtends alsnog wakker word met zwarte vlekken onder mijn ogen.”

12: NIVEA MICELLAIR WATER

“Ik vind het een prima make up remover om je gezicht mee te reinigen. Foundation kun je er gemakkelijk mee verwijderen. Voor oogmake-up vind ik deze remover niet heel geschikt. Ik draag altijd waterproof-mascara en eyeliner. Dit is wat lastiger te verwijderen met deze remover.”

13: PHILOSOPHY PURITY MADE SIMPLE 3-IN-1 CLEANSER

“Ik ben over het algemeen wel positief over deze remover. Doseren gaat wel lastig. De remover voelt fijn aan op de huid, maar ruikt wel erg naar… citronella. Make-up op de ogen en mond is wat lastig te verwijderen met dit product.”

14: ETOS 2 IN 1 CLEANSING MILK & TONIC

“De crème smeert lekker uit, maar ik moet zeggen dat je lang moet smeren voordat het er helemaal is ingetrokken. Pas op rond de ogen, want hij prikt erg door de tonic die erin zit. Na een paar dagen merkte ik wel dat mijn huid wat zachter was, maar dat was ook het enige.”



