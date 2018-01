Libelle's grote mascara-test: dít vonden wij de beste zwarte mascara

Het kan lang duren voordat je de perfecte mascara hebt gevonden. Heb jij ‘m nog steeds niet of wil je wel weer een keer een andere proberen? Wij hebben er een aantal getest.

Over het algemeen gebruiken we mascara omdat we willen dat onze wimpers langer lijken, er donkerder uitzien en omdat mascara zorgt voor meer krul en volume. Daar zijn deze mascara’s dan ook op getest. Een week lang hebben we de verschillende soorten gebruikt om er een goed oordeel over te kunnen schrijven. En -tromgeroffel- dit is de uitslag:

Meer weten over de mascara’s? We schreven ook een korte motivatie bij de beoordelingen. Moeilijk te lezen? Zoom dan even in voor de hele tekst:

Zelf ook benieuwd naar een van deze varianten? Probeer ze uit:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief

Beeld: iStock.