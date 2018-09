Libelle Test: zo goed is deze populaire mascara van €4,99 écht

Een goede mascara, moet die nou echt heel duur zijn? Als we de meningen op internet mogen geloven, niet. Zo is er een budgetmascara van nog geen vijf euro die zijn werk uitstekend zou doen.

De ‘Fear Me Fabulous’-mascara van Etos is heel populair onder Nederlandse beautybloggers. De mascara kost slechts €4,99 en zou zorgen voor krullende wimpers, meer volume en het zou ook nog eens de hele dag blijven zitten. Libelle’s Chanan besloot de proef op de som te nemen en de mascara een aantal weken te testen om te kijken of al die positieve recensies terecht zijn.

Borsteltje

“Vaak weet je bij een mascara meteen wel of je ‘m fijn vindt of niet, maar bij deze had ik niet meteen het gevoel dat het 100% een match was. Het borsteltje lijkt fijn te zijn (niet zo’n dik, vol borsteltje), maar na de mascara een paar keer gebruikt te hebben, merkte ik dat er steeds klontjes in het borsteltje blijven zitten. Ik ben zo iemand die ’s ochtends in een paar minuten klaar wil zijn en ik vind het dan ook vervelend om heel precies mijn mascara aan te moeten brengen om te zorgen dat mijn wimpers door de klontjes niet aan elkaar blijven pakken. Op borstelgebied niet zo’n goede match, dus. Maar er is ook goed nieuws, want de mascara doet wel écht wat-ie belooft. Langere wimpers? Ja! Meer volume? Ja! Blijft de hele dag zitten? Ja! En dat is natuurlijk het belangrijkst.”

Benieuwd naar het resultaat? In de video zie je hoe de mascara eruit ziet op mijn wimpers.

Dikke voldoende

“Voor nog geen €5 mag je misschien ook niet te kritisch zijn, daarom geef ik deze mascara toch een 7, een dikke voldoende. Want misschien dat jullie op borstelgebied wél goed bij elkaar passen. Of misschien moet ik gewoon ’s ochtends net iets meer tijd nemen op mijn mascara wat netter aan te brengen.”

