Libelle Test: welke zelfbruiner werkt het best en blijft dagenlang zitten?

In de lente kan het de ene dag nog fris zijn, maar de volgende dag ineens heel zomers. Het kan dus zomaar zijn dat je ineens met blote benen naar buiten kunt. Zijn je benen daar nog niet helemaal klaar voor? Zelfbruiner is de oplossing. Maar welke zelfbruiner is de beste?

Het klinkt toch fantastisch: je smeert je ’s morgens in met een zelfbruiner en de rest van de dag (of misschien wel week) kun je genieten van bruine benen. Maar zelfbruiners vlekken toch altijd, of zien er heel nep uit? Wij namen de proef op de som en probeerden acht verschillende zelfbruiners uit. We kunnen alvast verklappen dat vlekken en neppe kleuren écht wel verleden tijd zijn. Deze zelfbruiner vonden wij de beste:

1. Bondi Sands Foam Light/Medium Zelfbruiner

Chanan: “Wát een fijn product. Voor deze test had ik nog nooit zelfbruiner gebruikt dus ik ging er blanco in. Nou, ik wil niet anders meer! Deze zelfbruiner is een soort schuim dat je met de handschoen makkelijk aanbrengt. Het resultaat: geen vlekken en strepen, maar een mooi kleurtje. Je ziet het meteen en het is daarom ook ideaal als je een snelle oplossing zoekt. Pakt het toch niet helemaal goed uit? Dan is er ook een remover verkrijgbaar, extra handig!”

De Bondi-zelfbruiner is bij verschillende drogisterijen verkrijgbaar en bestel je onder andere hier.

2. Guinot Lait Hydra Bronze Moisturising body lotion

Faye: “Dat deze zelfbruiner tegelijkertijd een bodylotion is, is goed te merken. Wat smeert het heerlijk! Andere zelfbruiners vind ik al snel plakkerig aanvoelen. Die van Guinot niet en het geeft ook geen vlekken af aan je kleding of dekbed. Ik ben blij met dit subtiele tintje en toch duidelijke verschil. Wil je dezelfde middag nog bruine benen hebben, dan moet je misschien even verder zoeken. Ik moest er wel een dagje op wachten na het smeren, maar dan heb je ook wat; na vijf dagen zag ik het tintje nóg. Daarbij ruikt deze zelfbruiner ook nog eens lekker: een beetje naar sinaasappel.”

De Guinot-zelfbruiner is bij verschillende drogisterijen verkrijgbaar en bestel je onder andere hier.



3. L’Oréal Paris Sublime Bronze BB Summer airbrush

Lieke: “Eigenlijk gebruik ik nooit zelfbruiner, maar deze spray is een uitkomst voor snel een tintje op je benen, zónder strepen. De spray verdeelt het gelijkmatig over het lichaam, maar ik kon het toch niet laten om even het uit te wrijven met mijn handen (daarna wel je handen wassen). Je laat de spray intrekken en opdrogen en klaar! Binnen 5 minuten waren mijn benen klaar om gezien te worden. De spray ruikt ook nog eens lekker én het was de hele dag zichtbaar. Ik ben fan!”

De L’Oréal-zelfbruiner is bij verschillende drogisterijen verkrijgbaar en bestel je onder andere hier.

4. Rituals Self tanning body lotion

Daphne: “Ik stond altijd vrij negatief tegenover zelfbruiners: ik dacht dat het veel gesmeer voor niets was. Maar deze self tanning lotion heeft het tegendeel bewezen. Want wat is ‘ie fijn! Deze zelfbruiner smeer je gewoon op als normale body lotion en het geeft een heel subtiele kleur. Daar moet ik dan wel aan toevoegen dat het voor sommigen misschien iets té subtiel is. Erg veel verschil zie je niet, maar ikzelf vond dat wel fijn. Ik heb liever een iets meer subtiele kleur dan gelijk superbruine benen. Na dertig minuten zag ik een lichte tint verschil, maar na een dag leek het net alsof ik een goede dag in de zon had gelegen. Vlekt niet, geeft niet af en ruikt super lekker. Helemaal top.”

De Rituals-zelfbruiner is bij verschillende drogisterijen verkrijgbaar en bestel je onder andere hier.

5. Vita Liberata Phenomenal dark mousse:

Malin: “De zelfbruiner is makkelijk in gebruik, zeker in combinatie met de handschoen. Je kunt de mousse makkelijk verdelen, al is het wel jammer dat ‘ie zo typisch naar zelfbruiner ruikt. Het effect is mooi, vrij natuurlijk, maar blijft niet de beloofde twee tot drie weken zitten (ook niet met drie lagen).”

De Vita Liberata-zelfbruiner is bij verschillende drogisterijen verkrijgbaar en bestel je onder andere hier.

6. Clinique self sun body tinted lotion:

Caroline: “Ik besloot het product alleen op m’n onderbenen aan te brengen, omdat die een stuk witter zijn dan mijn bovenbenen. Ik hoopte zo op egale, bruine benen. En dat is gelukt! Omdat ik niet goed wist hoeveel ik moest gebruiken, begon ik maar met een kleine hoeveelheid per been (denk aan de grootte van een euro). En dat bleek voldoende. Het product voelt een beetje gelachtig en ruikt vrij sterk (niet lekker, vind ik), maar doet goed z’n werk. Al na een kwartiertje drogen zag ik resultaat. Als je niet weet dat m’n bruine benen uit een potje komen, heb je dat ook echt niet door.”

De Clinique-zelfbruiner is bij verschillende drogisterijen verkrijgbaar en bestel je onder andere hier.

7. Kruidvat Summer Bronze body lotion

Floor: “Na drie dagen gesmeerd te hebben, ben ik zeker tevreden met het eindresultaat. Smeert goed, geen vlekken. De crème ziet er fris (wit) uit en heeft geen vieze geur. Een tip: niet vergeten tussen je tenen te smeren, daar is het zichtbaar. Ik ben klaar voor de zomer!”

De Kruidvat-zelfbruiner is in de winkels verkrijgbaar of bestel je hier.

8. Garnier Ambre Solaire Natural Bronzer Melk

Charlotte: “Ik heb drie lagen van het product gebruikt, maar ik zag nog steeds nauwelijks verschil. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik van mezelf al best bruine benen heb dus misschien werkt het beter als je wat wittere benen hebt. Het is wel een egale kleur, ik zie geen vlekken op mijn benen.”

De Garnier-zelfbruiner is bij verschillende drogisterijen verkrijgbaar en bestel je onder andere hier.



