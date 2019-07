Heeft het zin om je lichaam in te smeren met olijfolie?

Waar wij olijfolie gebruiken voor tijdens het koken, gebruiken celebrities het tegenwoordig voor hele andere doeleinden. Bekende actrices als Emma Stone en Julia Roberts zweren namelijk bij olijfolie als middeltje tegen een droge huid.

Maar heeft wel echt zin om je lijf in te smeren met olijfolie, of werkt bodylotion net zo goed? De Belgische site Het Laatste Nieuws stelde deze vraag aan dermatoloog Ingrid van Riet.

Effectief of niet?

Emma Stone vertelde onlangs in een interview dat ze standaard een fles olijfolie in haar badkamer heeft staan en Julia Roberts wast zich naar eigen zeggen dagelijks met een mengsel van olijfolie en water. Het gebruiken van olie op je huid is op zich helemaal niet zo gek, aldus Ingrid.