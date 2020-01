Liever geen leer dragen? Deze verrassende materialen zijn minstens net zo mooi én duurzaam

Tegenwoordig is er een hoop mogelijk op het gebied van mode. Zo kan ook leer gemakkelijk worden vervangen door niet-dierlijke materialen. Denk je nu meteen aan plastic? Er is nog veel meer mogelijk.

Leer is gemaakt van dierenhuiden. Het wordt doorgaans gemaakt van koeien- of varkenshuid, maar soms ook van krokodillen-, slangen- en roggenhuid. Dit materiaal is zo geliefd omdat het stevig is, niet snel kapot gaat en jarenlang mooi blijft. Maar mocht je liever geen lederen schoenen of tassen gebruiken, vanwege het dierenleed of uit milieuoverwegingen, dan zijn er alternatieven.

Vegan leer

Vegan leer wordt vaak gemaakt van plastic. Hoe dat zit zochten we al eerder uit.