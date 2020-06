Het lijkt erop dat iedereen in de zomer déze print zal dragen

Af en toe verschijnt de oldschool bandana weer in het straatbeeld. Ook nu lijkt-ie weer een mode-comeback te beleven.

In de zeroes was de bandana al een hit en deze zomer is hij weer terug. Alleen dit keer niet enkel als sjaaltje.

Het nostalgische motief zal te zien zijn op onder meer jurken, sandalen en bikini’s. Met de nadruk op zíjn, want in de afgelopen 3 maanden is er een toename van 121% geregistreerd in zoekopdrachten naar het printje. De echte trend zal er dus nog aan moeten komen. Goede kans voor jou om de meute voor te zijn.