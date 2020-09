Mooi: dit lingeriemerk laat eigen personeel in campagne poseren

Van de receptionistes tot de naaisters en de CEO aan toe: in de nieuwe campagne van lingeriemerk PrimaDonna doet al het personeel mee. En dat levert verfrissend realistische beelden op.

Het Belgische merk besloot voor een keer geen professionele modellen in te huren. “Onze stiksters, leveranciers, retailpartners, … ze dragen allemaal bij tot het succes van PrimaDonna. Ze zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Het is fantastisch dat ze zich op deze manier wilden en durfden tonen aan andere vrouwen”, zegt CEO Marleen Vaesen, die zelf overigens ook uit de kleren gingen, tegenover HLN.

De fotografie staat op naam van kunstenares Charlotte Abramow. Zij staat bekend om portretten waarin ze de persoonlijkheid van de gefotografeerden voorop zet. “Ik was van bij het begin heel gecharmeerd door dit initiatief: de vrouwen in de spotlight zetten die de lingerie maken en die zich elke dag achter de schermen inzetten voor het merk.”

Wonderen voor je zelfvertrouwen

Volgens Abramow draait lingerie om veel meer dan sexy zijn voor een ander. “Lingerie wordt vaak gezien als louter een middel om begeerte op te wekken. Het wordt ook steeds getoond op dezelfde, bijna gestandaardiseerde jonge en dunne lichamen.” Terwijl een knap setje wonderen kan doen voor je zelfvertrouwen en soms letterlijk een steuntje in de rug is.

Onbewerkte foto’s

De fotograaf liet de foto’s voor de campagne onbewerkt om hun eigenheid zoveel mogelijk te respecteren. “Het was prachtig om de kracht en verbondenheid van deze vrouwen vast te leggen, en om hun vriendschap te mogen voelen. Ze hebben deze ervaring samen beleefd, elkaar gesteund en laten zien dat ze trots en zelfverzekerd zijn. In deze shoot is geen negativiteit te ontdekken. Iedere vrouw is voor mij komen staan en keek recht in mijn camera.”

De beeldschone PrimaDonna donna’s hangen zijn nu te zien in een expositie in het Brusselse museum MAD.

Bron: HLN. Beeld: Instagram, iStock.