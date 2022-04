En dat levert beelden op waar wij heel blij van worden.

Lingeriestylisten uit de kleren voor PrimaDonna

Voor hun nieuwste campagne zette PrimaDonna geen lingeriemodellen, maar lingeriestylisten voor de camera. En dat heeft een mooie reden. Want vind jij dat je het lichaam hebt van een lingeriemodel? Natuurlijk heb je dat! Iedere vrouw kan namelijk stralen in lingerie, wat voor lichaam je ook hebt, bewijzen de dames.

Zelfvertrouwen

De lingeriestylisten van PrimaDonna weten als geen ander wat het effect van goede lingerie op je zelfvertrouwen kan zijn. Zo vertelt lingeriestylist Annelies: “We zien vaak dat vrouwen die voor het eerst lingerie komen passen een verkeerd beeld van hun lichaam hebben. Ze hebben totaal geen zelfvertrouwen. Maar als je hen het juiste lingeriesetje aanreikt, tover je meteen een glimlach op hun gezicht. We krijgen dan achteraf vaak berichtjes: ‘Het was zo fijn. Het voelde als een warm bad op een heel druilerige dag en we zijn naar buiten gegaan met een zakje lingerie en een heel pak zelfvertrouwen extra.’ Dus dat is wat lingerie voor ons doet.”

Prachtige beelden

Wat een geweldige vrouwen, die lingeriestylisten! Om jou te laten zien wat goede lingerie met je kan doen, gingen ze zelf uit de kleren. Bekijk de inspirerende beelden hieronder en op PrimaDonna.nl.

Bron: PrimaDonna