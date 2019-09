Volgens onderzoekers is je linkeroog hét geheim voor een mooie selfie

Een mooie selfie maken kan nog best lastig zijn. Zeker als je de grootste criticus van jezelf bent. Volgens onderzoekers is er een truc waardoor het kiekje van jezelf altijd slaagt.

En het heeft alles te maken met je linkeroog.

4.000 selfies

Voor een nieuwe studie namen wetenschappers zo’n 4.000 selfies op Instagram onder de loep. Foto’s die mensen met een gestrekte arm of een selfiestick van zichzelf gemaakt hebben in onder meer New York, Moskou, Berlijn, Bangkok en São Paulo. Bij iedere selfie werd gekeken naar positie van de ogen ten opzichte van de middelste lijn van de foto.

Linkeroog in het midden

En wat bleek? Op veel van de selfies hadden mensen hun linkeroog gecentreerd in beeld gebracht. Het stralende middelpunt van het kiekje, dus, door hun hoofd iets naar rechts te draaien. En dat vonden de meesten Instagram-waardig genoeg. Volgens onderzoekers zit er een logische, kunstzinnige rederen achter dit trucje.

Net als schilders doen

Volgens onderzoeker en professor Christopher Tyler passen schilders en professionele portretfotografen deze techniek namelijk ook vaak toe op hun kunstwerken en modellen. “Het is al vaker bewezen dat schilders de neiging hebben om één oog te centreren in hun portretten. Blijkbaar hebben selfiemakers die gewoonte overgenomen”, vertelt hij aan Science daily. Waarom we het centreren van het linkeroog dan zo mooi vinden? Volgens Tyler heeft dit alles te maken met de symmetrie en het feit dat we onze linkerkant van ons gezicht sowieso vaak mooier vinden dan de rechterkant.

Nou, probeer het eens uit, zouden we zeggen…

Chantal Janzen, Katja Schuurman en Carice van Houten doen het voor:

Bron: Science daily.