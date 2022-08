Linnen blouse in de kast? 10 outfits die je deze zomer nog wil dragen Beeld Getty Images/Westend61

Linnen blouse in de kast? 10 outfits die je deze zomer nog wil dragen

Grote kans dat je er eentje in de kast hebt hangen: een linnen blouse. Ideaal voor over je bikini op het strand, maar ook geschikt tijdens een frisse zomeravond. En dan hebben we het nog niet eens over het ademende materiaal gehad.