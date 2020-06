Dol op glanzende lippenstift? Dan is dít je nieuwe favoriet

Maud is ontploft tegen haar moeder nadat Babs haar met een mes bedreigde.

Nadat ik zo vreselijk tekeer was gegaan tegen mijn moeder, reageerde Koen zo lief. Voor het eerst had ik het gevoel dat ik er niet alleen voor stond. Hij zei dat het een wonder was dat ik niet eerder mijn geduld was verloren, want ik loop volgens hem al veel te lang op mijn reserves. Ik moest vreselijk huilen toen hij dit zei. De volgende dag heeft hij mijn moeder in de auto gezet en naar mijn zus gebracht. Ik sputterde nog wat tegen, maar gaf me al snel gewonnen. Hij had besloten dat Juliet het maar