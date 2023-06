Lipjes getuit: déze lipgloss is prachtig én goedkoop

Deze lipgloss kun je eigenlijk niet laten liggen.

NYX Butter Gloss

De NYX Butter Gloss lag nog maar net in de winkels toen-ie al bijna overal in no-time was uitverkocht. Volgens menig beautyliefhebber is de lipgloss een parel voor in je (make-up)tas. De lipgloss is een boterzachte lipgloss, die belooft te smelten op je lippen en niet plakt. Perfect om op zichzelf te dragen, maar ook prachtig over een lipstick heen.

Bovendien is de lipgloss verkrijgbaar in maar liefst 32 kleuren. De meest verkochte kleuren van dit moment zijn de Red Velvet, Cranberry Pie en Butterscotch. En laten we wel wezen: dat klínkt alleen al heerlijk, maar zo lekker als het klinkt, zo proeft het blijkbaar ook.

NYX Butter Gloss Beeld NYX Professional Make-up Butter Gloss

Veel voordelen

De NYX Butter Gloss brengt veel voordelen met zich mee.

Extra glans. De NYX Butter Gloss zorgt voor een glans op de lippen, die je lippen een gezonde gloed geven. Bovendien zijn andere make-upproducten tegenwoordig vaak mat, waardoor de lipgloss je uitstraling meteen een goede opfrisbeurt geeft.

Optisch vollere lippen. Hoewel je lippen natuurlijk niet écht voller worden van een lipgloss, laat de NYX Butter Gloss je lippen wel voller lijken. Veel mensen vinden dit fijn, omdat ze zo op een natuurlijke manier aan vollere lippen komen.

Hydratatie. De lipgloss bevat hydraterende ingrediënten, waarmee je droge lippen tegengaat. Zo voorkom je velletjes, irritaties en pijn. Een echte win-win!

Bescherming tegen schadelijke stoffen van buitenaf. Ook beschermt de lipgloss tegen schadelijke stoffen van buitenaf. Zo voorkom je velletjes, irritaties en pijn. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De verpakking. Een extra voordeel van de NYX Buttergloss is de verpakking. Hij is niet heel bijzonder, maar wél heel efficiënt. De kleur van de buitenkant zit ook in de binnenkant, wat prettig is als je het product in meerdere kleuren hebt. De verpakking is lekker licht en sluit goed.

De applicator. Tot slot heeft de lipgloss een klein, puntig sponsje met aan de ene kant een plat oppervlak als applicator. Zo breng je de lipgloss gemakkelijk aan; ook op de randjes van je lippen!

Budget lipgloss

Misschien nog wel het mooiste van allemaal aan de Butter Gloss van NYX? Hij kost slechts €6,95 en is verkrijgbaar in meerdere winkels. Verkooppunten waar je de lipgloss kunt krijgen, zijn onder meer Kruidvat, Etos en detailhandels als Douglas en ICI Paris XL.

Veel mensen gebruiken hun lipgloss dusdanig vaak dat-ie snel leeg is. Met dit trucje voorkom je dat je de resterende inhoud onnodig weggooit. Er zit immers vaak meer in dan je denkt!

Bron: Liefslotte.com