Dít is waarom iedereen het over de lippenbalsem van de politie heeft

Bij iets vets op je lippen smeren om ze lekker zacht te houden, denk je niet gelijk aan een goede grap.

Toch weet de politie juist met een simpele lippenbalsem te zorgen voor een lolletje. En de grap van de politie gaat nu heel social media over.

Lachen geblazen met die agenten

Eerlijk is eerlijk: ook wij vinden ‘m goed gevonden. Want ‘SMERIS’ op lippenspul van de politie zetten, dat is best humor. De lippenbalsem bestaat al jaren maar gaat nu helemaal rond op internet. Een beetje herontdekte gein, dus.

Bron: Politie. Beeld: Twitter