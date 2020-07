Mondkapje op? Zo zorg je dat lippenstift toch goed blijft zitten

Draag je altijd lippenstift als je de deur uitgaat? Om te voorkomen dat een mondkapje het over je hele gezicht uitsmeert, moet je op een paar dingen letten.

Het is nog een beetje wennen dat we nu op sommige plekken een mondkapje moeten of willen dragen. Het voelt nog gek en brengt de nodige ongemakken met zich mee. Bijvoorbeeld: lipstick die na het dragen van een mondkapje overal zit, maar niet daar waar het hoort.

Op zijn plek blijven

De Britse visagist Hollie Ellis gaf een aantal tips aan Stylist om te zorgen dat lippenstift op zijn plek blijft zitten onder een mondkapje.

1. Draag een matte lippenstift onder een mondkapje. Heb je die niet? Breng dan lippotlood aan onder je lipstick om het op zijn plek te houden.

2. In plaats van lippotlood kun je na het aanbrengen van lippenstift ook meteen je lippen met een tissue afvegen of deppen zodat overtollige lipstick niet aan je mondkapje blijft plakken.

3. Breng voor je lipstick aanbrengt eerst een lippenbalsem op je lippen aan. Dit zorgt ervoor dat een lippenstift beter op je lippen zit en ook langer blijft zitten.

4. Gebruik je vingertoppen om lippenstift aan te brengen in plaats van het meteen aan te brengen met de lippenstift. Verdeel het in een deppende beweging over je lippen en het zal netjes op zijn plek blijven.

BEKIJK OOK: Dit herbruikbare mondkapje maak je zelf binnen 10 minuten:

Bron: Stylist. Beeld: iStock