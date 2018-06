De 7 mooiste lippenstiften voor deze lente (onder de 10 euro)

Kun je wel een frisse, nieuwe kleur lippenstift gebruiken voor de lente maar zie je door de bomen het bos niet meer?

We wijzen je graag een beetje de weg in lippenstiftland. Dit zijn de tien allermooiste lipsticks voor deze lente, allemaal ónder de 10 euro.

Klik op de afbeelding om naar het product te gaan.

1.Rimmel Londen: My Cool Nude lippenstift (€6,59)

De perfecte nudekleur en, heel fijn, hij blijft lang zitten. Een ideale lippenstift voor elke dag.



2. Maybelline Vivid Matte Nude Thrill Liquid (€6,99)

Nog zo’n mooie nude lippenstift, deze van het merk Maybelline. Handig: je brengt deze vloeibare lippenstift makkelijk aan met het kwastje. Met een mooie matte finish.

3. Maybelline Gigi Hadid Matte Lippenstift (€5,99)

Wát een showstopper, deze lippenstift in de kleur ’22 Austyn’. Hij is fel, mat en het is ook nog eens dé trendkleur van deze lente: oranje. En dat voor een fijn prijsje.



4. Bourjois Rouge Velvet Lippenstift (€9,59)

De naam van deze geweldige lippenstift zegt genoeg: “Flaming’rose”. Nou, dat is-ie. De lippenstift blijft lang zitten en de zachtroze kleur staat bijna iedereen.

5. L’oréal Paris Color Riche Matte Lippenstift (€8,99)

Voor wie indruk wil maken, een feestje heeft of gewoon zin heeft in een goede dag: dit is jouw lippenstift. Hij heet niet voor niets ‘Red Perfecto’.

6. Maybelline Color Sensational Rosewood Pearl lippenstift (€9,99)

Met een zachte kleur ergens tussen roze en bruin is dit een ideale lippenstift voor elke dag. Een lekker zachte lippenstift waar je lippen niet van uitdrogen.

7. Rimmel London Lasting Finish lippenstift (€6,59)

Dit is er een voor wie durft: met deze lipstick in fel fuchsia kan niemand meer om jou heen. Prachtig als je al een beetje een kleurtje hebt.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Beeld: iStock