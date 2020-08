5x de beste langhoudende foundations (die niet afgeven op je mondkapje)

De mondkapjescultuur is inmiddels aardig ingeburgerd in Nederland. Misschien draag je er zelf ook regelmatig één. Er is dan alleen een klein probleemp als je make-up draagt: het geeft af op je kapje. Wat te doen? Kies bijvoorbeeld voor een langhoudende foundation.

Als je de juiste producten uitkiest, hoef je niet bang te zijn voor een foundationmasker in je mondmasker. Foundations, poeders en primers die een langhoudende werking hebben en matteren, geven namelijk niet af op jouw mondkapje.

De ideale foundation als je een mondkapje draagt

Als je foundation draagt, kun eens zogeheten long-wear foundations proberen. Die blijven e hele dag netjes op z’n plek. De volgende merken hebben speciale varianten uitgebracht die niet (snel) afgeven. Even afpoederen, en je basis blijft de hele dag zitten.

L’Oréal Paris Infallible 24Hr Fresh Wear Foundation, € 17,99

Op zoek naar een luchtige foundation die wél de hele dag blijft zitten? Dan is de Infallible-foundation van L’Oréal Paris een betaalbare optie. Door de lichte textuur en hydraterende werking kan je huid de hele dag ademen, zonder dat je make-up afgeeft op je mondkapje (of kleding). Heb je een vet huidtype? Probeer dan de matte variant van deze lijn.

MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation, € 44

Op de producten uit de Pro Longwear-lijn van MAC kun je rekenen als make-up de hele dag op z’n plek moet zitten. Ook op deze Pro Longwear waterproof-variant, dus. De formule dekt zo goed dat je geen concealer meer nodig hebt en hij blijft zo goed zitten dat je er zelfs mee door de regen kunt lopen. Helemaal mondkapjes-proof.

Estee Lauder Double Wear Stay In Place, € 45,99

De Estée Lauder Double Wear-foundation is al jaren geliefd. De langhoudende formule geeft je een vlekkeloze look die er ook nog eens natuurlijk uitziet. Daardoor hoef je gedurende de dag niet je make-up bij te werken. Een groot voordeel van dit product is dat er veel tinten en ondertonen zijn, waardoor jouw ideale kleur er hopelijk ook bij zit.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation, € 41,86

Niet voor niets zweert menig vrouw bij de Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation. Deze vloeibare foundation voelt fluweelzacht aan op de huid en dekt volledig, zonder dat hij in de lijntjes trekt. De foundation verstopt de poriën niet en blijft de hele dag netjes op z’n plek.

Clinique Stay-Matte Oil Free, € 39,34

De gepatenteerde technologie in deze Clinique Stay-Matte foundation zorgt ervoor dat ‘ie zeer licht aanvoelt op de huid, maar wel heel goed blijft zitten. Dat maakt hem tegelijkertijd zweetbestendig én zorgt ervoor dat je niet gaat glanzen gedurende de dag. Erg fijn voor mensen met een vettere huid.

