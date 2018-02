Fijne Pasen: Lush brengt speciale paascollectie uit

Lush staat natuurlijk bekend om alle bruisballen en bubble bars in gezellige kleuren en geuren en welke feestdag vraagt er nou meer om een fijne bruisbal dan Pasen? Daarom brengt Lush speciaal voor deze feestdagen een collectie uit in frisse lentekleuren.

En die collectie ziet er precies uit zoals je denkt: bruisballen en bubble bars in de vorm van konijnen, wortels en paaseieren. En een gouden ei mag natuurlijk ook niet ontbreken. De collectie is vanaf 23 februari verkrijgbaar via de website. Of de producten ook in de winkels verkrijgbaar zijn, is niet bekend.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair.be. Beeld: iStock.