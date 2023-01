Maak zelf dit heerlijke lange vest om in te verdwijnen

Nu breien, straks goede sier maken met een heerlijk zacht vest.

Simone Dernee Yvette Kulkens

Lang vest

Patroon Punto 2545

Maat: S - M / L - XL

Modelmaten

Bovenwijdte: 132/148 cm

Lengte: 96 cm

Materiaal Langyarns Cloud (extra fijne merino, superwash, polyamide, mulesing free) 400/400 g = 4/4 bollen violet-groen-blauw 1077.0009.

Langyarns / addi breinldn Nr 6 en 7. Je bestelt in de Libelle Shop het volledige breipakket voor dít patroon.

Hier vind je het patroon en de werkbeschrijving.

Patroon I:

Nldn Nr 7: 1 r st, 1 av st.

Patroon II:

Nldn Nr 6 + 7: 1ste nld goede kant (nldn Nr 6): r. 2de nld av kant (nldn Nr 7): 1 kst, * 1 omslag, 1 av st *, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 1 kst. 3de nld (nldn Nr 6): r, de omslag van de vorige nld laten vallen. 4de nld (nldn Nr 7): 1 kst, * 1 omslag, 1 av st, van * tot * blijven herh, eindigen met 1 omslag, 1 kst. 1x de 1ste tot de 4de nld br, daarna de 3de + 4de nld blijven herh.

Tip 1: de kst ook in het overeenstemmend pat br en bij het in elkaar zetten de naden slechts op een halve kst diepte maken.

Tip 2: pat II wordt met 2 verschillende naalddiktes gebreid.

Proeflapje:

Patroon II: Nldn Nr 6 + 7 (in de lengte rekkend meten):

9 st = 10 cm breed

12 nldn = 10 cm hoog

Rugpand:

61/69 st opz met nldn Nr 7. 2 nldn in pat I br, met 1 r st beginnen. Aansluitend met nldn Nr 6 en 7 (zie tip 2) in pat II verder br. Mouwaanzet: op 65/62 cm van de opzet (hangend meten) aan weersz 1x1 st meerd en na 4 nldn nogmaals 1x1 st meerd = 65/73 st. Schouders: op 18/21 cm hoogte mouwaanzet aan weersz elke 2de nld 6x5 st / 3x5 st + 3x6 st afk. Op 96 cm van de opzet de overbl 5/7 st afk.

Linkervoorpand:

32/36 st opz met nld Nr 7. 2 nldn in pat I br, met 1 av st beginnen. Aansluitend met nldn Nr 6 en 7 in pat II verder br. Mouwaanzet: aan de rechterkant op dezelfde manier als bij het rugpand br. Schouders: aan de rechterkant op dezelfde hoogte en wijze als bij het rugpand elke 2de nld 6x5 st / 3x5 st + 3x6 st afk. Op 96 cm van de opzet de overbl 4/5 st afk.

Rechtervoorpand:

Als spiegelbeeld van het linkervoorpand br.

Mouwen:

24/28 st opz met nldn Nr 7. 2 nldn in pat I br, met 1 r st beginnen. Aansluitend met nldn Nr 6 en 7 in pat II verder br. Voor de mouwverbreding aan weersz 5x/6x1 st elke 4de nld meerd = 34/40 st. De nieuw gemeerderde st in pat II meebr. Op 24 cm van de opzet de st soepel afk.

Afwerking:

De naden sluiten, hierbij de zijnaden 16 cm openlaten. Mouwen inzetten.

Productie & styling: Simone Dernee