Helpt gezichtsyoga nu echt tegen rimpels?

Gezichtsyoga: het is dé trend onder celebrities en volgens Amerikaanse onderzoekers laat het je zo’n drie jaar jonger lijken. Een dagelijkse oefening van dertig minuten zou al genoeg zijn om je rimpels als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.

Klinkt bijna te mooi om waar te zijn, toch? Nou, dat blijkt dus ook zo te zijn.

Dagelijkse oefeningen

In het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Dermatology concludeerden Amerikaanse onderzoekers dat je maar liefst drie jaar jonger kan lijken met behulp van een beetje gezichtsyoga. Vrouwen die twintig weken lang oefeningen deden met hun gezichtsspieren, bleken er na afloop véél jonger uit te zien.

Niet zo onafhankelijk

Journalisten van de Volkskrant besloten zich eens over het onderzoek te buigen, en deden al snel een opmerkelijke ontdekking. Eén van de onderzoekers van de studie bleek namelijk Gary Sirkorski te zijn. En Sikorski is heel toevallig een gezichtstrainingsinstructeur, die gezichtstrainingen verkoop met zijn eigen bedrijf ‘Happy Face Yoga’.

Klein onderzoek

Ook over de uitvoering van het onderzoek was de Volkskrant niet bepaald enthousiast. ‘Van de 33 uitgenodigde mensen – allemaal vrouw – hield slechts de helft het vol om de volle twintig weken vrijwel dagelijks de gezichtsoefeningen uit te voeren.’

Geen verschil

Of dat allemaal iets voor hen opleverde, bleek wetenschappelijk moeilijk vast te stellen. Op een veelgebruikte graadmeter voor gezichtsveroudering, de zogeheten ‘Merz-Carruthers Facial Aging Photoscales’, zagen de onderzoekers geen verschillen in rimpels, kraaienpootjes, fronslijnen en andere vouwtjes. Alleen de wangen leken ietsje voller, maar dit zou ook kunnen komen doordat de deelnemers tevredener waren en beter ontspanden, omdat ze íets met zichzelf deden. Die dertig minuten per dag kun je dan ook maar beter aan iets anders besteden!

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock