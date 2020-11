Magnetische wimpers zijn dé nieuwe trend in beautyland

Net zoals de mode is ook beauty aan allerlei trends onderhevig. De ene keer wordt er gesproken over natuurlijke tinten, terwijl de andere keer juist opvallend kleuren de trend van het moment zijn. Nu is er weer iets nieuws opgedoken, en dat zijn magnetische wimpers.

Ja, dat lees je goed.

Lange, wapperende wimpers willen we allemaal wel. Veel vrouwen dragen daarom mascara, om hun wimpers wat meer op te laten vallen. Sommigen verven ze ook nog eens, zodat ze zelfs zónder make-up nog opvallende ogen hebben. En dan zijn er nog de mensen die nepwimpers dragen. Mooi, maar wat een gepriegel om ze aan te brengen! Volgens beauty koning Leco Zadelhoff bieden magnetische wimpers anno 2020 de uitkomst.

Magnetische wimpers

In RTL Boulevard vertelt hij vrijdagavond over deze nieuwe trend uit beautyland. “Met nepwimpers kun je net die oogopslag creëren die je met mascara echt niet kunt bereiken. De perfecte wimper is voor ons visagisten soms al best lastig om aan te brengen, maar voor de consument zelf is dat echt wel een gedoe. Je hebt daar echt veel ervaring en een vaste hand voor nodig”, aldus Leco.

Twee manieren

Hij legt uit dat er twee verschillende te koop zijn: “De eerste werkt met een magnetische eyeliner die je boven je oog gebruikt, en waar je de wimper aan vast kunt zetten. De wimperlijm heb je dan niet meer nodig. En de tweede manier is een wimperkrultang, die aan de boven- en onderkant een wimper heeft zitten. Die klem je als een soort sandwich om je eigen wimper heen”, legt hij uit.

Oefening baart kunst

Dat klinkt ingewikkeld, maar is volgens de visagist toch echt de nieuwste trend. Het zou gemakkelijker zijn dan de nepwimpers die we tot nu toe kennen, waar lijm voor nodig is. Toch benadrukt Leco dat je ook voor het gebruik van deze nieuwe wimpers een geoefende hand moet hebben. “De clowneske look ligt anders op de loer”, besluit hij.

View this post on Instagram A post shared by A&J Collections (@aj_collections._)

Geen zin in nepwimpers? Beautyvlogger Carmen tipt hoe je je eigen wimpers zelf mooi kunt verven:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: iStock