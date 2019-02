Waarom je make-up het best kunt aanbrengen met je vingers

Pat McGrath is één van de bekendste visagistes ter wereld. Als er iemand verstand van make-up heeft, dan is zij het dus wel. Gelukkig is ze niet te beroerd om haar beautytips met ons te delen.

Zo verklapt ze in een interview dat ze één gouden tip heeft als het gaat om het aanbrengen van make-up: ze doet namelijk het liefst alles met haar handen.

Versmelten met je huid

En daar heeft ze een belangrijke reden voor. “De warmte van je hand zorgt ervoor dat al je make-up, van foundation tot oogschaduw, iets romiger wordt van structuur. Daardoor kun je je make-up beter aanbrengen en versmelt hij ook beter met je huid,” aldus Pat.

How-to

Hoe je dit het best kunt doen? Volgens de visagiste werkt het eigenlijk heel simpel: verdeel eerst een beetje van je vloeibare make-up op de rug van je hand (bij poeders mag je deze stap overslaan). Vervolgens neem je steeds een klein beetje om aan te brengen op je gezicht. Doe dat al deppend en kloppend en vermijd vegen voor een natuurlijk effect.

Toe aan een nieuwe look?

Bron: Goedgevoel. Beeld: iStock