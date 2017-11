Zo blijft je make-up de hele dag zitten (en overleeft het zelfs een regenbui)

In zo’n natte week als deze komen we regelmatig als een panda aan op het werk. Gelukkig zijn er 2 (ietwat bizarre) tips om dit te voorkomen.

Tip 1 is om dit scheerartikel onder je make-up te smeren.

Ja, echt.

Door voor je foundation een laagje primer aan te brengen, zorg je ervoor dat je make-up de hele dag vlekkeloos in tact blijft. Die kun je tegenwoordig overal kopen, maar de ene primer is de andere niet. Beautybloggers krijgen natuurlijk legio primers opgestuurd om te testen, maar ontdekten een heel ander product waarmee je make-up een stuk beter blijft zitten dan met welke primer dan ook.

Scheerschuim

En het is, tromgeroffel: Nivea scheerbalsem voor mannen. Het geheime ingrediënt van de balsem is naar verluidt glycerine. Die werkt als een soort lijm voor je make-up en het ingrediënt zit nauwelijks in andere primers.

Haarlak

Tip 2 om ervoor te zorgen dat je make-up echt de héle dag goed blijft zitten? Haarlak. Spuit één keer, vanaf hoog boven je hoofd, haarlak op je gezicht (ogen en mond dicht!). Gegarandeerd dat je make-up er ’s avonds nog net zo mooi uitziet als vlak na het opbrengen.

Het is allebei een beetje vreemd, maar dat is met mascara op je kin binnenwandelen ook. Baat het niet, dan schaadt het niet!

In de video hierboven vind je nóg een tip van onze beautyvlogger Susan.

Bron: The Daily Mail, Margriet. Beeld: iStock

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.