Nóg 2 gruwelijke redenen om nooit make-up te testen in de winkel

Dat make-uptesters in winkels barsten van de bacteriën, hoeven we je vast niet te vertellen. Maar dat is niet alleen vies, zo’n tester kan ook nog heel gevaarlijk zijn.

Experts waarschuwen vrouwen (en mannen) voor de heftige gevolgen voor je gezondheid van zo’n openbare foundation, lippenstift of mascara.

Conserveringsmiddelen uitschakelen

In cosmetische producten zitten conserveringsmiddelen die de groei van bacteriën tegen moeten gaan. Maar die middelen kunnen besmet raken als je het product niet met een schone kwast aanbrengt, maar er bijvoorbeeld je vingers in dipt.

Herpes en blind

Als er eenmaal een vinger in of op is geweest en dus ook bacteriën, vermenigvuldigen ziekteverwekkers zich in rap tempo. Kijk vooral uit met het testen van mascara, waarschuwen experts. Een ‘besmette’ mascara kan een heftige ooginfectie veroorzaken, waardoor je in sommige gevallen zelfs blind kunt worden. En smeer je zo’n aangeraakte lippenstift op je lippen? Dan is er een kans dat je herpes krijgt.

Rechtszaak om lippenstift

Zo heeft een Amerikaanse vrouw make-upwinkel Sephora voor de rechter gesleept. Twee jaar geleden probeerde zij een lippenstift in de winkel, waar ze naar eigen zeggen, en volgens haar arts, herpes aan over heeft gehouden. De rechtszaak loopt nog. De winkel heeft inmiddels in een statement laten weten de hygiëne hoog in het vaandel te hebben en er nog alerter op te zijn.

Veilige testers

Hoe je dan toch make-up kunt testen, zonder zo’n gezondheidsrisico te lopen? Vraag een medewerkster om voorverpakte, individuele testers. En als ze die niet hebben, kun je misschien beter naar een andere winkel gaan waar je wél veilig kunt testen of een kleur lippenstift je staat. Better safe than sorry.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock