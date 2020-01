6x gouden make-uptips voor vrouwen boven de 40

Naarmate je ouder wordt, verandert je huid. Je krijgt kraaienpootjes, rimpels en een drogere huid. Een goed moment om opnieuw naar je make-upproducten te kijken. Een oudere huid, vraagt namelijk om andere verzorging.

Met deze 6 tips blijf je een ageless beauty!

Advertentie

Kies een vloeibare foundation

Op een drogere huid zie je los poeder vaak goed zitten. Dat komt omdat het poeder ophoopt in de fijne lijntjes (vooral rond je mond en ogen) en op droge plekjes extra goed zichtbaar is. Met een vloeibare foundation heb je daar minder last van. Helemaal als je vooraf eerst een primer op doet. Tip: breng de foundation aan met een buffer kwast of sponsje. Gebruik je (liever) geen foundation? Dan is een dagcrème met een kleurtje (een bb of cc cream) een fijne optie.

Investeer in een mooie blush

Een doffe, ietwat grauwe uitstraling verdwijnt als sneeuw voor de zon met een beetje blush. Blush geeft je gezicht een fris en gezond kleurtje; vooral perzikkleuren zijn daar een kei in. Breng aan op je jukbeenderen voor een gezonde teint.

Kies de juiste oogschaduw

Is de huid om je ogen wat slapper geworden? Ga dan niet voor felle, glitter oogschaduw. Daarmee accentueer je lijntjes en hangende oogleden alleen maar mee. Kies een matte oogschaduw in een subtiele bruintint. Dit zorgt voor een natuurlijke look én laat de kleur van je ogen stralen. Je ogen groter laten lijken? Gebruik een wimperkruller. Voor een frisse blik kun je wit of beige oogpotlood op de waterlijn van je oog aanbrengen.

Ga voor felle lippenstift

Hoe donkerder de kleur van je lippenstift, hoe smaller je lippen lijken. Een donkere kleur lippenstift kan je hierdoor een strenge en oudere blik geven. Kies in plaats daarvan een fel kleurtje, zoals knalrood of -roze. Doen: een lippotlood gebruiken. Zo voorkom je dat de lipstick in de lijntjes boven je lip gaat zitten.

Teken je wenkbrauwen bij

Wenkbrauwen worden met de jaren vaak wat dunner. Laat het er niet bij zitten, maar teken ze op sommige plekjes bij; de vorm van je wenkbrauwen bepaalt namelijk grotendeels de uitstraling van je gezicht. Plamuur de boel niet helemaal dicht, maar teken kleine streepjes voor een natuurlijk effect. Verzacht de potlood- of poederstreken met een borsteltje en breng wat wenkbrauwgel aan om ze in model te houden.

Voor in de toilettas

Niets zo vervelend als uitgelopen mascara of opgedroogde lippenstift. Met een spiegeltje en wattenstaafje en wat andere essentials in je toilettas grijp je nooit mis en kun je je make-up altijd en overal bijwerken.

Over essentials gesproken, nog op zoek naar iets nieuws?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PureWow. Beeld: iStock