Dít bijzondere make-upproduct verovert 2018

Het was al even een trend voor de Instagram-foto’s: KiraKira, een app waarmee al je foto’s kon laten glinsteren. Daar blijft het niet bij, want nu gaan deze glinsters ook onze lippen overnemen.

Wie wel van een glittertje houdt in make-up zal vast heel bij zijn met deze KiraKiralips trend. De schappen beginnen zich zo langzamerhand te vullen met de blinkende lipglossjes, net op tijd voor de feestdagen. Toch graag een kleurtje? Maak het af met deze glinsterende lipgloss en je zit helemaal goed.

Bekijk de feestelijke trend hier:

Order Your KieraKollection ✨💄Glitter LipGloss Today💋at www.kierakollection.co☺️ or Click The Link in Our Bio 📲📲📲 Een bericht gedeeld door WWW.KIERAKOLLECTION.CO (@kierakollection) op 4 Dec 2017 om 6:43 PST

Happy Sunday, Gorgeous! For this look try: Lipsense First Love + Bombshell + Gold Glitter Gloss! ✨ • $25 Lipcolors • $20 Glosses • DM to purchase now! Een bericht gedeeld door a b r i e l (@la.bel.la.vita) op 3 Dec 2017 om 7:40 PST

ThankYou @amiram_xo For Purchasing Our MillionDollar🤑Glitter✨💋LipGloss😍! We’re So Happy You Love It💓. Een bericht gedeeld door WWW.KIERAKOLLECTION.CO (@kierakollection) op 10 Okt 2017 om 4:49 PDT

Bron: cosmopolitan.com. Beeld: iStock