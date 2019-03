Deze nieuwe oogschaduwtrend is heel eenvoudig (én heel apart)

Make-upfanaten gooien het dit seizoen over een andere boeg: in plaats moeilijk te creëren oogschaduwcreaties (denk aan smokey eyes), krijgen we de komende tijd veel felle, eenvoudige ‘eierdooierogen’ te zien.

Het ziet er in eerste instantie een beetje vreemd uit, maar eigenlijk is het een heel vrolijk gezicht. Ook make-upartieste Sara Wren is fan van de trend: “Mijn persoonlijke favoriet van het moment zijn de glanzende, felgele oogleden. Je ziet de eierdooierogen echt overal opduiken op Instagram en ze zijn de zonovergoten, monochrome tegenhanger van de klassieke smoky eye. Ideaal voor de lente die eraan komt.”

Voor iedereen

Het fijne is dat de gele toon bij ieder huidtype past. Op de foto’s zien we vooral de gele ogenschaduw gecombineerd met lichte tinten. Onderaan hebben we een aantal gele oogschaduws op een rijtje gezet, eveneens als een paar lichte tinten lippenstiften – leuk voor Pasen.

Volgens beautyvlogger Susan blijft je oogschaduw zo écht de hele dag zitten:

Bron: HLN. Beeld: iStock