'Mandarijn' is dé modekleur van 2020 (en zo combineer je het)

Tijdens de grote modeshows de laatste weken werden volop de komende trends geshowt. Nu we richting de lente gaan wordt het tijd om de balans op te maken: wat is de kleur die je nu alvast moet scoren?

Als we de modehuizen moeten geloven, gaan we dit jaar voor ‘tangerine’. Dat is niet gewoon oranje (nee, we hebben het hier wel over modeland), maar een variatie erop. Je kunt ‘m het best omschrijven en letterlijk vertalen als de kleur van een mandarijn.

Opvallende of subtiele tangerine

Klinkt vrolijk en fris, nietwaar? De winkelrekken beginnen momenteel steeds meer tangerine te kleuren en er wordt verwacht dat dat de rest van 2020 nog wel zal blijven. Van broek tot schoen en van haarklip tot badpak.

Wil je dat alle ogen op jou gericht zijn, dan kun je natuurlijk gaan voor een volledige outfit in de kleur tangerine. Maar laat je de trendkleur liever subtiel in je outfit voorkomen, dan kun je voor één item gaan: een trenchcoat voor de lente bijvoorbeeld, of een mooie blazer.

Tangerine combineren

Mits je voor optie 2 gaat, is het ook handig om te weten hoe je tangerine het beste kunt combineren. Normaal gesproken kleuren zwart en wit overal goed bij, maar in dit geval is vooral zwart een gewaagde keuze: het zou namelijk ietwat op een Halloween-outfit kunnen gaan lijken.

Naast wit, kunnen pasteltinten ook erg mooi zijn bij tangerine. Blauw bijvoorbeeld, net zoals een spijkerbroek prachtig met de mandarijnkleur kleurt. Daarnaast zal tangerine met beige gecombineerd voor een mooie retro look zorgen.

