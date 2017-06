Deze manier om je benen te scheren kende je echt nog niet

Scheren zonder scheerschuim kán, maar is een stroeve bedoening. Is je scheerschuim op? Dan is er een ander opmerkelijk goedje dat je op je benen kunt smeren om de boel gladjes te laten verlopen.

Iets wat jij vast en zeker in je voorraadkast hebt staan… namelijk pindakaas! In bovenstaande Lifehack zie je hoe je met het zoete smeersel je benen zijdezacht scheert.

Wat zijn Lifehacks?

Lifehacks zijn tips en trucs die je dagelijks leven makkelijker maken. Wij kunnen niet meer zonder.

