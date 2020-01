5 manieren om een banaan te gebruiken als beautyproduct

Een banaan is lekker én gezond, maar wist je dat je van een banaan ook heel simpel een paar voedende beautyproducten kunt maken?

Wacht daarom even met het weggooien van de schil. Die kan soms nog goed van pas komen.

1. Gezichtsmasker

Een banaan heeft een hydraterende werking en kun je daarom perfect gebruiken om er een gezichtsmasker van te maken. Heb je een schrale of droge huid? Prak een rijpe banaan in een kommetje en voeg aan hier een theelepel honing en yoghurt aan toe. Meng het goed door elkaar en breng het daarna gelijk aan op de huid. Laat het maskertje een kwartier intrekken en spoel het af met lauwwarm water.

2. Reinigingsmelk

In de meeste make-up removers zit alcohol, waardoor ze een prikkend gevoel kunnen geven. Bovendien kan je huid er erg droog van worden. Des te beter om zelf een reinigingsmelk te maken. Het enige wat je nodig hebt is een stukje banaan en wat melk. Prak dit samen tot een glad papje. Doe wat bananenmengsel op een watje en reinig je gezicht. Afspoelen kun je het beste met koud water.

3. Conditioner

Ook je haar is dol op banaan! Mix een banaan in een blender met wat kokosolie, olijfolie en honing, et voìla: je hebt een conditioner. Breng het aan op je hoofdhuid en haren en laat het zo’n 20 minuten intrekken. Spoel het daarna uit met water en je haar voelt weer heerlijk zacht aan.

4. Gezichtscrème

Zelfs de schil van een banaan kun je goed gebruiken in de badkamer. Hier kun je namelijk een gezichtscrème van maken. De schil bevat natuurlijke werkstoffen die helpen tegen acne en veroudering van de huid. Het enige wat je hoeft te doen is de bananenschil met een staafmixer te mixen en wat water toe te voegen.

5. Nek- of voetenmasker

En of dat nog niet genoeg is, kun je van bananen ook een nek- of voetenmasker maken. Om een nekmasker te maken, prak je eerst een banaan en voeg je daar 2 theelepels lijnzaadolie en 5 druppels rozenwater aan toe. Laat het masker 20 minuten intrekken en spoel het daarna af met lauwwarm water. Voor je voeten prak je 2 rijpe bananen, gemengd met het sap van een halve citroen, 2 eetlepels olijfolie en zeezout. Breng het masker aan op je voeten en masseer je ze in circulerende bewegingen. Laat het daarna nog 10 minuten intrekken. Spoel het af met lauwwarm water en je hebt gegarandeerd zachte voetjes.

Bron: Gezondnu. Beeld: iStock