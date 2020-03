Op déze 6 manieren kun je zelf je uitgroei verbergen

Valt je kappersafspraak door het coronavirus in het water en erger je je aan die uitgroei? Geen paniek! Er zijn genoeg manieren om die uitgroei te verbergen.

Camoufleren kun je leren, zullen we maar zeggen.

1. Volume

Door wat extra volume te creëren, kun je de aandacht van je donkere juist lichte haarwortels afleiden. Breng bijvoorbeeld wat volumemousse aan na het douchen of föhn je haar ondersteboven voor wat extra volume.

2. Krullen

Ook krullen kunnen voor extra afleiding zorgen. Op deze manier valt je haar weg van je gezicht en ontstaat er meer volume. Heb je steil haar? Dan valt je haar recht naar beneden en valt de uitgroei sneller op.

3. Zigzagscheiding

Ook bij een rechte scheiding valt uitgroei sneller op. Daarom kun je eens proberen te experimenteren met een zigzagscheiding. Op deze manier kun je je donkere aanzet iets meer camoufleren.

4. Droogshampoo

Normaal gesproken zijn we niet zo blij met de witte waas die droogshampoo achterlaat, maar in dit geval kan het toch best handig zijn. Een witte streep wil je natuurlijk niet, maar droogshampoo zorgt er vaak wel voor dat je lokken er iets lichter uitzien – mocht je uitgroei donkerder dan de rest van je haar zijn.

5. Uitgroeispray

Blijf je je aan je uitgroei ergeren? Dan is het misschien een optie om een uitgroeispray te proberen. Deze sprays mengen zich met het haar zodat de kleur mooi overloopt en het resultaat natuurlijk oogt. De formule is uitwasbaar, mocht je het uiteindelijk toch niks vinden.

Dit is een van de best verkochte uitgroeisprays op Bol.com (verkrijgbaar in verschillende kleuren):

6. Haaraccessoires

Ook een haarband, klip of strik kan een goede optie zijn. Ze trekken de aandacht weg van je uitgroei en bovendien zijn haaraccessoires tegenwoordig superhip, dus komt dat even mooi uit.

Je kunt ook nog in de weer gaan met wat oogschaduw in je haar. Huh? Visagist Carmen laat in de video hieronder zien hoe je dat doet:

Bron: Flair BE. Beeld: iStock