7x waarom mannen met een snor het allerleukst zijn

Movember is in volle gang. Je weet wel, de jaarlijkse actie waarbij mannen heel november hun snor laten staan om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker.

Dit levert de fijnste kiekjes op op Instagram. Op de Libelle-redactie zijn we dol op mannen met snorren. En wel hierom…

Hip hoor, zo’n snor, behalve als je een vrouw bent. Libelle’s beautyvlogger Susan laat zien hoe je snorhaartjes effectief verwijderd.

1. Snorren maken veel mannen aantrekkelijk(er)

Uit een enquête van de Daily Mail blijkt ook dat vrouwen dolgraag met mannen daten die meedoen aan Movember. Maar ook als ze buiten november om met een snor rondlopen, scoren ze bij de dames. Ze hebben iets weg van Johnny Depp (zwijmel, zwijmel) en de mens wordt nu eenmaal aangetrokken door symmetrie in een gezicht. En precies die symmetrie weet een baard of snor te bereiken in een gezicht, als het goed onderhouden wordt.

Een bericht gedeeld door Johnny Depp (@johnnydeppofficial) op 8 Nov 2017 om 10:33 PST

2. Een snor zou de kans op huidkanker verkleinen

Uit dit onderzoek blijkt dat zowel een baard als een snor maar liefst een derde van het schadelijke uv-licht tegenhoudt. Dit geldt alleen voor de huidplekken waar de gezichtsbeharing op zit, natuurlijk.

Een bericht gedeeld door Bastiaan van Schaik (@basvanschaik) op 30 Jul 2017 om 10:33 PDT

3. Snorren zouden bescherming bieden tegen bacteriën en insecten

Een beetje zoals je wimpers het vuil opvangt voor je ogen, doet een snor dat voor een man z’n neus en mond, menen deskundigen. Moet ‘ie die snor wel regelmatig schoonmaken.

Een bericht gedeeld door Movember Foundation (@movember) op 29 Okt 2016 om 1:14 PDT

4. Mannen met een snor wekken vertrouwen

De Journal of Marketing Communications beweert dat zowel bebaarde als besnorde mannen het goed doen in reclames, omdat ze meer vertrouwen zouden wekken dan gladgeschoren kerels. Uiteraard moeten het wel goed verzorgde baarden en snorren zijn. Niemand wordt blij van een verwaarloosde moustache.

Een bericht gedeeld door Voetbal Inside Fans (@voetbalinsiders) op 15 Aug 2017 om 12:32 PDT

5. Mannen met een snor zijn ijdel en hygiënisch

Een snor mooi laten groeien vraagt om goede verzorging en vaak in de spiegel kijken – hij wil tenslotte niet met een scheve snor rondlopen. Hij vindt het belangrijk om goed voor de dag te komen. En daar zijn wij natuurlijk alleen maar blij mee.

Een bericht gedeeld door Kyle Bradley (@kbrad_38) op 20 Nov 2017 om 6:46 PST

6. Een man met een snor zoenen voelt lekker

Mits hij niet zo’n prikkelsnorretje heeft, maar een heerlijk zacht bedje.

Een bericht gedeeld door Nathan Carriot (@nathan_carriot) op 20 Nov 2017 om 6:50 PST

7. Mannen met snorren zijn fotogeniek

Kijk maar…

Een bericht gedeeld door Brad Pitt ️️️ (@bradpittoficial) op 25 Okt 2015 om 6:48 PDT

Een bericht gedeeld door ♏️🅰Ferrero 🤴 (@mikelferto) op 20 Nov 2017 om 6:21 PST

Een bericht gedeeld door Hairy Hooker (@hairyhooker) op 20 Nov 2017 om 5:34 PST

Een bericht gedeeld door Degusseau (@cedricdgs) op 20 Nov 2017 om 6:28 PST

Een bericht gedeeld door Renato Krueger (@natokj) op 20 Nov 2017 om 6:04 PST

Een bericht gedeeld door SebastianJamal (@sebastianjamal) op 20 Nov 2017 om 5:52 PST

Een bericht gedeeld door Movember Foundation (@movember) op 24 Jul 2017 om 12:45 PDT

Bron: The Atlantic, Bustle. Beeld: iStock, Instagram