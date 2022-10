Marieke (50): “De afgelopen tijd was moeilijk, maar ik kan weer lachen”

Marieke Wolthers

• 50 jaar

• commercieel manager

• 24 jaar samen met Douwe

• twee zonen (17 en 12)

• lengte: 1,78 m.

• kledingmaat: 36-38

“Ik ben net vijftig geworden, een mijlpaal. De afgelopen anderhalf jaar waren moeilijk, mijn vader overleed en mijn moeder was heel erg ziek. Dat doet wat met je, maar ik heb het een plek kunnen geven. Ik tel mijn ­zegeningen en sta positief in het ­leven. Een tijdlang heb ik een beugel gehad, waardoor mijn tanden nu mooi recht staan en ik weer ­voluit kan lachen. Tja, alles verandert, ­alleen mijn make-up is al sinds mijn ­zestiende hetzelfde.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Marieke “Marieke heeft een mooie bos krullen, maar door de zijscheiding oogt haar gezicht wat lang. Vandaar mijn keuze voor een pony. De voorkant heb ik lichter gekleurd, dat staat zachter in haar gezicht. Wat Wax Blast van Redken in het natte haar, laten opdrogen en op het laatste moment de diffuser erdoorheen. Marieke gebruikt altijd eyeliner, maar dat maakt nogal hard. Beter is het om het zwarte kohlpotloodje te vervagen, dan lijken de ogen wat groter.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Marieke “Marieke draagt bijna altijd zwart. Deze lichte groentinten geven haar een zachtere en frissere uitstraling. En kijk eens hoe mooi het pak haar staat! Dit kan ze op haar werk aan, maar ook daar-buiten. Marieke is net vijftig geworden en merkt dat haar taille wat begint te verdwijnen. Het jasje van het mintkleurige pak stroop ik daarom op tot haar ellebogen. Dit staat niet alleen een stuk vlotter, het legt ook het accent op de taille. Dit trucje kun je ook makkelijk toepassen bij bloesjes en truien.”

Jasje met ceintuur € 189,95 en broek € 119,95 (Summum Woman), bloes € 99,95 (Jane Lushka), schoenen € 129,90 (Unisa) Jumpsuit € 139,95 (Another Label), singlet € 34,95 (&Co Woman), hoge laarzen € 240,- (Unisa) Bloes met pofmouwen € 119,99 en jeans € 139,99 (Fabienne Chapot), hakken € 129,90 (Unisa), crossbody tas € 79,- (Masai)

Een week later

“Vooraf wilde ik niet dat mijn haar geknipt zou worden. Maar eenmaal in de kappersstoel, ging de schaar er vol in. Inge had uitgelegd waarom een pony beter bij mijn gezicht past, maar toch schrok ik. Nu ben ik echt blij met het resultaat, zelfs mijn eerlijkste vriendin vond het goed staan. Wat styling betreft had Liselotte het niet beter kunnen doen. Ik was meteen fan van het pak en de jumpsuit. Dit inspireert me om verder te kijken dan dat eeuwige zwart.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas. | Kleur en visagie: Sylvana Blikman en Ilse de Keijzer. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia.