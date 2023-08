Marjan (63): “Ik wil mijn vlecht graag doneren aan KiKa”

Marjan jansen • 63 jaar

• werkte in de thuiszorg, sinds vorig jaar met prepensioen

• 39 jaar getrouwd met George

• twee zonen (36 en 30) en een dochter (35)

• lengte: 1.67 m.

• kledingmaat: 40-42

Marjan

“Vanwege mijn werk draag ik mijn haar altijd in een vlecht. Maar na vijfendertig jaar lang haar mag het nu kort. Het wordt steeds lastiger om mijn grijze uitgroei te laten bijkleuren. En naarmate je ouder wordt, staat donker haar ook zo hard in je gezicht. In mijn nabije omgeving heb ik te maken met mensen die een pruik nodig hebben waardoor ik weet hoe ontzettend duur dat is. Daarom wil ik mijn vlecht graag doneren aan KiKa.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Marjan “Marjan heeft prachtig haar: veel en dan ook nog eens zo lang. Maar ze wil het kort en ik snap dat je na vijfendertig jaar weleens toe bent aan iets anders. Omdat Marjan haar haar wil doneren, moet ik rekening houden met de lengte. Een vlecht moet dan zeker dertig centimeter lang zijn. Ik haal er dus een flink stuk af en maak er een opgeknipte bob van. En die staat Marjan geweldig! Op haar mond een mooie warm-oranje kleur, de Multi-Stick Cheek to Cheek van Ilia, die prachtig bij haar nieuwe haarkleur past.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Marjan “Marjan heeft een extraverte persoonlijkheid en daar passen mooie kleuren en prints bij. Én ze houdt van kleding die lekker zit. Daarom heb ik dit comfortabele pak van soepel stretchmateriaal voor haar meegenomen. De oranje top geeft het een kleurrijk accent. Onder het pak staan grove sneakers heel leuk. Ik heb de broekspijpen een beetje opgerold voor een zomers en speels effect.”

Top € 44,99 (MS Mode), singlet € 14,99 (H&M), midi rok met print € 99,95 (Expresso), espadrilles € 19,99 (C&A)

Jasje € 69,99 en broek met print € 59,99 (MS Mode), singlet € 14,99 (H&M), sneakers € 39,99 (vanHaren) Top € 49,99 (Comma), broek met print € 119,95 en juten tas € 89,95 (Summum Woman), leren sandalen € 114,- (Bottines)

Een week later

“Na al die jaren een vlecht te hebben gedragen, ging mijn haar er eindelijk af. Ik vond het direct al erg leuk, gelukkig mijn man en kinderen ook! Het scheelt mij ’s ochtends toch snel een kwartier: even een borstel erdoor en klaar! Ook mijn wenkbrauwen zijn heel mooi geworden. Wat fijn dat ik daar ’s ochtends ook niks aan hoef te doen.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) en Sylvana Koster | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas | Kleur en visagie: Floor Wiebrens, Sylvana Blikman | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia