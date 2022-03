Mary: “Als ik uitga, gebruik ik soms wat make-up”

Mary Loderus • 67 jaar

• gepensioneerd

• weduwe

• een dochter (39) en een zoon (36)

• lengte: 1.65 m

• kledingmaat: 36-38

Mary

“Sportief, niet echt verlegen en een beetje chaotisch, dat ben ik. Ook ben ik een aanpakker, ik houd van uitdagingen. Ik besteed niet heel veel aandacht aan mijn uiterlijk, per dag een minuut of vijf denk ik. Na het wassen doe ik wat mousse in mijn haar voor wat meer volume. Als ik uitga, gebruik ik soms wat make-up. Ik kijk waar ik me lekker in voel, vaak is dat een lange broek met een leuke trui.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Mary “Mary varieert nog weleens met kort en langer haar, maar een kortere bob staat het beste bij haar lengte. Kijk nou wat een uitstraling ze in haar gezicht krijgt, helemaal in combinatie met de koelrode kleur. Ik adviseer de hele Color Extend-lijn van Redken om die kleur zo lang mogelijk mooi te houden. Extra voordeel is dat die ook nog eens een heerlijk, ietwat zoetige geur heeft.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Mary “Mary kwam binnen in een grijze top en vertelde dat ze vaak zwart draagt. Grijs en zwart maken over het algemeen wat ouder in het gezicht. Met een gekleurde sjaal of een mooie lipstick krijg je meer kleur in het gezicht. Mary draagt graag jeans. Ik wil laten zien hoe je die anders kunt stylen. Zo maakt de glanzende blazer haar instant jonger. Doordat het licht van de glans weerkaatst, krijgt haar gezicht een jeugdige sprankeling.”

Vestje € 35,- (We), plissérok € 49,99 (Mango), boots € 39,99 (Van Haren), pilotenmontuur € 80,- (Unofficial). Shacket € 49,95 (Zara), top € 99,90 (Knit-ted), jeans € 69,99 (s.Oliver), schoenen € 24,99 (Van Haren), leren tas € 169,- (Smaak Amsterdam). Jasje € 20,- (Shein), colletje met print € 59,95 (Modström), jeans € 89,99 (Comma,), laarsjes € 34,99 (Van Haren).

Een week later

“Mijn haar vind ik erg leuk geworden, ik krijg alleen maar positieve reacties. De groentinten passen ook zo mooi bij mijn haarkleur. En wat een fijne tip: als ik een shirt in mijn broek draag, lijken mijn benen langer.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Marcia Rosario da luz en visagie Caily Zevenbergen. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, Ilia en O.P.I. Productie: Marije Ribbers. Fotografie: Jeannette Huisman. Tekst: Els Meyer.