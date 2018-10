De goedkope mascara van Meghan Markle koop je gewoon híer in de drogist

Sinds 19 mei dit jaar raken we over de hele wereld niet uitgepraat over Meghan Markle. Wat zijn we fan van de nieuwe Britse royal.

En wat nu zo fijn is? Ze is ondanks alle glamour en aandacht heerlijk gewoon gebleven.

Zo gebruikt ze een goedkope mascara die ook gewoon in onze drogist te krijgen is. Het gaat om de Maybelline Lash Sensational Luscious Mascara. Die vind je gewoon bij Kruidvat of bestel je online bij bol.com. Het beautyproduct kost je maar 8 euro. Het schijnt zelfs zo te zijn dat ze deze mascara droeg tijdens haar huwelijk.

Dit is ‘m:

En dit is het resultaat:

Bron: Beau Monde. Beeld: ANP