Dit is de nieuwste, prachtig subtiele trend voor je wimpers deze zomer

Wil jij eens iets anders dan alleen een likje zwarte mascara op je wimpers, maar sta je ook niet zo te springen om ze pimpelpaars of gifgroen te verven? Dan is deze subtiele beautytrend voor jou een uitkomst.

Want ja, felgekleurde mascara wordt weer helemaal in deze zomer. Maar daar moet je maar mee durven rondlopen. Nu hebben beautyfanaten een alternatief gevonden om de trend toch toe te passen, maar iets subtieler… Aanschouw:

Ombre lashes

Het woord ombre ken je vast vooral uit de kapperswereld, waarbij bijvoorbeeld bruin haar subtiel overgaat in blond. Hoe je deze techniek kunt toepassen op je wimpers? Breng de gekleurde mascara niet volledig op je wimpers aan, maar bijvoorbeeld pas vanaf de helft. Of stip alleen de wimpers aan de buitenkant van je oog ermee aan. Informeer zeker ook bij een beautysalon of ze wimperextensions met kleur zetten – al is dat natuurlijk wel wat permanenter. Het resultaat zal hoe dan ook mooi zijn. Kijk maar eens naar deze voorbeelden:

Een bericht gedeeld door Joanna Keller Beautique (@joannakellerbeautique) op 14 Apr 2018 om 10:23 (PDT)

Een bericht gedeeld door Joanna Keller Beautique (@joannakellerbeautique) op 14 Apr 2018 om 10:13 (PDT)

Een bericht gedeeld door AGNES DOS SANTOS (@agnesdossantos) op 16 Jun 2015 om 5:06 (PDT)

Een bericht gedeeld door Dawn Ly (@dawn_jfn) op 23 Apr 2018 om 10:48 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flair. Beeld: Instagram, iStock

Libelle’s beautyvlogger Susan laat zien hoe je je oogschaduw de hele dag perfect kunt laten zitten:

Je make-uptasje een beetje bijvullen?