Deze simpele mascara-truc geeft je meteen nog langere wimpers

De carpacciowrap: licht, lekker en ideaal voor de borrel

Dit van oorsprong Italiaanse gerecht, leent zich uitstekend voor creatieve uitspattingen. Één van onze favorieten is de carpacciowrap. Een lekker gerecht dat niet als een bom op je maag valt. Het idee is simpel: alle ingrediënten in een tortilla wrap gerold. Sterker nog, als je het goed strak oprolt en voorzichtig snijdt, is het net een sushirol. Zo kun je dit gerecht ideaal gebruiken als chique partysnack of gewoon voor de borrel. Bekijk de video voor het recept.

Libelle samen met Calvé

Carpacciowrap of carpacciohapjes

Nodig voor voor twee wraps

carpaccio uit de supermarkt

2 grote wraps

1 pot of bakje pesto

1 pot Calvé mayonaise of Calvé Licht & Romig

Rucola

Pijnboompitjes

Parmezaanse kaas

Een beetje olijfolie

Zo maak je het:

Schep een eetlepel pesto en een eetlepel Calvé mayonaise op een wrap. Verdeel het over de wrap (het mengt in feite vanzelf). Leg hier een portie van de carpaccio op. Verdeel de pijnboompitjes, kaas en olie (die meestal in de verpakking zitten) erover en garneer met wat rucola. Rol de wraps op en snijd doormidden. Of snijd in schuine plakken van 2 cm als het om een borrelhapje gaat.

Tip: voeg half gedroogde tomaatjes toe, of verse basilicum, gegrilde groenten etc.

