Mascara vergeten? Dít huis-tuin-en-keuken-product geeft hetzelfde effect

Komt er nu écht geen mascara meer van je macaraborsteltje en heb je geen nieuwe in huis? Geen zorgen, met het volgende huis-tuin-en-keuken-middeltje krijg je hetzelfde effect als mascara.

En de kans is groot dat je het al in je badkamerkastje hebt staan.

Vaseline

Het enige wat je nodig hebt is vaseline en een mascaraborsteltje. Maak het mascaraborsteltje goed schoon, zodat er geen mascara meer op zit. Doe dan wat vaseline op je vinger en rol hier het mascaraborsteltje overheen. Ga nu met het mascaraborsteltje over je wimpers, maar let op dat er geen vaseline in je ogen komt en dat er niet een té dikke laag vaseline op je wimpers zit, anders is het een gek gezicht. Heb je je oude mascaraborsteltje al weggegooid? Je kunt hier ook een wattenstaafje voor gebruiken.

Verzorging

Vaseline heeft, behalve dat het geen kleur afgeeft, dezelfde effecten als mascara. Het lift je wimpers en ze zien er dik, glanzend en volumineus uit. Ook werkt vaseline verzorgend voor je wimpers: ze worden gehydrateerd en versterkt. Mascara daarentegen droogt je wimpers alleen maar uit.

Bron: PureWow. Beeld: iStock