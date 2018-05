Deze materialen kun je het best dragen met warm weer

Met zomerse temperaturen als die van vandaag wil je natuurlijk niet naar buiten in kleding die ervoor zorgt dat je het nóg warmer krijgt. Synthetische stoffen als polyester zorgen ervoor dat die mooie blouse of jurk aan je lichaam plakt én dat je extra zweet. Maar welke materialen kun je dan wél dragen?

Ten eerste is het natuurlijk belangrijk om de juiste kleding te kiezen. Dus geen hele zwarte outfit. Kies dan liever voor een witte look, want zwart vangt warmte op en wit kaatst deze af. Maar ook de keuze in materialen is belangrijk. Zo wil je op een tropische dag echt niet in een leren broek of rok over straat en kun je die wollen trui ook maar beter in de kast laten liggen. Genoeg open deuren. Wat kies je dan wél?

Katoen

Veel zomerkleding wordt gemaakt van katoen. Dat is ook niet zo gek, want katoen behoudt niet alleen haar structuur (en kan daarom ook gewoon in de wasmachine), maar vangt ook nog eens geen hitte op. Hierdoor ‘ademt’ katoenen kleding. Een ander bijkomend voordeel is dat katoen vocht wegtrekt. Minder kans op van die gênante zweetplekken, dus.

Linnen

Hoewel katoen ook vaak in de winter wordt gebruikt, is linnen een echte zomerstof. Dat komt omdat dit van alle materialen misschien wel de meest koele is. Linnen laat lucht door en neemt heel goed vocht op. Op een warme dag kun je hier bijvoorbeeld heel goed in naar je werk fietsen, want een bezwete rug is in no-time opgedroogd.

Zijde

Echte zijde – en dus niet stiekem een neppe, synthetische variant – is ook heel prettig bij hoge temperaturen. De zachte, gladde stof voelt licht en zacht aan op de huid. Er is wel één nadeel; een zijden kledingstuk is vaak flink aan de prijs én kun je beter zo min mogelijk wassen.

Of je neemt gewoon een plantenspuit mee 😉

