Koningin Máxima geeft een bijzondere twist aan haar zakelijke outfit

Laat het maar aan Máxima over om een doorsneewerkpak te dragen dat ook nog eens bijzonder genoeg is om aan te doen met bijvoorbeeld kerst.

Bij een werkbezoek op vrijdagochtend verschijnt de koningin in een donkergrijs pak, waar op de top mooie details zijn aangebracht.

Slimme camouflage

Het zijn namelijk goud gekleurde glimmers, die aan de onderkant van haar top vast geborduurd zitten. En dat maakt haar zakelijke outfit ineens een stuk aantrekkelijker. Bovendien een goede camouflage: niet dat Máxima het nodig heeft, maar het is een perfecte manier om een buikje te verdoezelen.

Doorzichtig

Ze maakt haar outfit nog stijlvoller met de halfdoorzichtige hakken die ze erbij draagt. Een naaldhak van minstens 10 centimeter… We vinden het nog steeds knap en houden het liever op iets lager schoeisel voor op het werk.

Rijken en armen helpen

Koningin Máxima woont vrijdag de ‘Fintech for inclusion summit’ bij in Gemeentemuseum Den Haag. Ze is hierbij aanwezig als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties. Haar taak? Financiële diensten voor iedereen – rijk of arm – toegankelijk maken. Zo helpt ze ook om de economische en sociale ontwikkeling van bevolkingen wereldwijd te vergroter. Een dankbare taak, dus.

Bron: ANP, Modekoningin Máxima. Beeld: ANP