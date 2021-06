Koningin Máxima schittert in felblauwe jurk tijdens prijsuitreiking

We kunnen aankomende zomer weer op vakantie naar het buitenland, maar toch kiest veertig procent van de Nederlanders ervoor om in eigen land te blijven. Dit meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) in zijn vakantiemonitor.

De monitor bestaat uit een serie metingen naar de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zeven op de tien Nederlanders dit jaar op vakantie wil. De meeste vakanties worden geboekt in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Advertentie

Terughoudend

“Heel fijn dat een vakantie in eigen land populair is en blijft dit jaar. Tegelijkertijd zien we dat men meer vertrouwen heeft gekregen om deze zomer op (vlieg)vakantie naar het buitenland te gaan”, zegt directeur van NBTC Jos Vranken. “Opvallend is dat Nederlanders ten opzichte van de andere nationaliteiten terughoudender zijn om met het vliegtuig op vakantie te gaan.”